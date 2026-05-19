Con comicios judiciales en 2028, perfila Coahuila 8 años consecutivos con elecciones

En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer se presentó una propuesta del gobierno federal que plantea reprogramar para 2028 la próxima elección judicial, que originalmente se estipuló para 2027.

Si se concreta la propuesta del Ejecutivo federal de pasar a 2028 la celebración de la próxima elección judicial, Coahuila terminará en 2030 una racha de ocho años consecutivos con comicios, por lo que hasta 2031 la entidad “descansará” de acudir a las urnas.

En esos comicios, además de cargos del Poder Judicial federal, en Coahuila se elegirán posiciones en el Tribunal Superior de Justicia y de jueces de primera instancia. Para 2027 la entidad también celebrará la elección para renovar los 38 ayuntamientos.

De aprobarse la propuesta presidencial, que fijaría los próximos comicios judiciales en 2028 -año en que la entidad no tiene programada otra elección-, Coahuila acumularía ocho años ininterrumpidos de procesos electorales.

La racha empezó en 2023, cuando se celebraron elecciones para elegir la gubernatura y diputaciones locales; luego en 2024 se acudió a las urnas para elegir Presidente de la República, legisladores federales y alcaldes.

Luego, en 2025 se celebró la primera elección judicial, que a nivel local votó por 106 cargos; para este 2026, Coahuila renovará el Congreso del Estado.

Posteriormente, en 2027 se renovarán las 38 alcaldías; en 2028 se llevaría a cabo la elección judicial; en 2029 se elegirá al próximo titular del Ejecutivo estatal y diputados locales y en 2030 se votará por la Presidencia de la República, diputados federales y senadores, así como alcaldes.

De esta forma, 2031 sería el próximo año en que Coahuila no tenga una elección.

AGUDIZAN ELECCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autoridades electorales sostienen que la celebración de comicios agudiza el interés de los ciudadanos por la vida política del estado, lo que se refleja en la necesidad de aumentar el presupuesto.

El 2019 fue uno de los años más recientes sin comicios en el estado, y para operar el Instituto Electoral de Coahuila solicitó 260 millones 355 mil pesos, mientras que al año siguiente, en 2020, cuando en medio de la pandemia de COVID-19 se realizó la elección para renovar las curules del Congreso del Estado, el presupuesto se elevó a 389 millones 154 mil pesos.

Luego, en 2022, también año sin elecciones, el IEC solicitó 224 millones 251 mil pesos y para 2023, cuando se renovaron la gubernatura y el Congreso local, el presupuesto se incrementó a 595 millones 589 mil pesos, un aumento de 165 por ciento.