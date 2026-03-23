Con Mega Operativo mantendrán seguridad en Coahuila durante Semana Santa

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Con Mega Operativo mantendrán seguridad en Coahuila durante Semana Santa
    Autoridades estatales reforzarán la vigilancia en carreteras y puntos turísticos. LIDIET MEXICANO

El secretario de Seguridad Pública informó de las acciones previstas para este periodo vacacional

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, autoridades estatales ya afinan un operativo especial ante la alta movilidad que se espera en las distintas regiones de Coahuila.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Rodríguez, informó que se tienen preparadas diversas acciones estratégicas para brindar protección tanto a los ciudadanos como a los visitantes que arribarán en estas fechas.

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Destacó que durante este periodo se prevé la llegada de un importante número de paisanos, por lo que se reforzará la vigilancia en carreteras, puntos turísticos, así como en zonas urbanas con mayor afluencia.

“Se tendrá una gran cantidad de paisanos, por ello estamos listos con operativos coordinados para brindar seguridad”, señaló el funcionario, al subrayar que se trabajará de manera conjunta con corporaciones municipales, estatales y federales.

Entre las medidas contempladas se incluyen patrullajes permanentes, instalación de filtros de revisión y presencia policiaca en sitios estratégicos, además de acciones preventivas para evitar accidentes y delitos.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar respetando las recomendaciones de seguridad y reportando cualquier situación de riesgo, a fin de lograr un saldo blanco durante Semana Santa en todo el estado.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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