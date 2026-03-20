Con subsidio del 50%, entregan semilla y fertilizante para sembrar 700 hectáreas en Piedras Negras

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Coahuila
/ 20 marzo 2026
    Con subsidio del 50%, entregan semilla y fertilizante para sembrar 700 hectáreas en Piedras Negras
    El programa contempla la entrega de más de 27 toneladas de semilla para cultivo. Josué Rodríguez

El subsidio permite a productores adquirir insumos a menor costo frente a los precios del mercado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El municipio de Piedras Negras puso en marcha un programa de apoyo al campo que contempla la entrega de mil 387 bultos de semilla de 20 kilogramos, mil 245 bultos de fertilizante y una cobertura estimada de 700 hectáreas, con un total de 27.7 toneladas de semilla distribuidas entre productores locales.

El director de Fomento Agropecuario, Arnoldo Guajardo Salinas, explicó que el esquema busca reducir los costos de producción y fortalecer la economía de las familias campesinas. Los insumos se otorgan con un subsidio del 50%, lo que permite a los agricultores adquirir semilla a 403.5 pesos por bulto y fertilizante a 210 pesos, frente a precios comerciales que rondan los 800 pesos por bulto de semilla.

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Guajardo detalló que el fertilizante entregado corresponde a urea al 46%, un insumo clave para mejorar el rendimiento de los cultivos. Con este apoyo, los productores podrían alcanzar hasta tres cortes de forraje, con un rendimiento aproximado de 10 toneladas por hectárea.

“El objetivo es fortalecer la actividad agrícola en el municipio, generar mejores condiciones para el campo y garantizar mayor rentabilidad para las familias que dependen de esta actividad”, subrayó el funcionario.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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