Con subsidio del 50%, entregan semilla y fertilizante para sembrar 700 hectáreas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El municipio de Piedras Negras puso en marcha un programa de apoyo al campo que contempla la entrega de mil 387 bultos de semilla de 20 kilogramos, mil 245 bultos de fertilizante y una cobertura estimada de 700 hectáreas, con un total de 27.7 toneladas de semilla distribuidas entre productores locales.

El director de Fomento Agropecuario, Arnoldo Guajardo Salinas, explicó que el esquema busca reducir los costos de producción y fortalecer la economía de las familias campesinas. Los insumos se otorgan con un subsidio del 50%, lo que permite a los agricultores adquirir semilla a 403.5 pesos por bulto y fertilizante a 210 pesos, frente a precios comerciales que rondan los 800 pesos por bulto de semilla.