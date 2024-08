Concentran colonias al oriente de Saltillo más denuncias por violencia contra la mujer

En ese tiempo, la titular de la unidad, Patricia Moreno, reveló que el común denominador de este sector es el consumo de alcohol y cuando hay agresión de menores de edad hacia sus padres es porque generalmente hay consumo de drogas.

Recientemente, Patricia Moreno afirmó a VANGUARDIA que aunque la estadística infiere que otras colonias son más problemáticas en el panorama de la violencia familiar, los casos también pueden estar presentes en el norte de la Ciudad donde hay mayor plusvalía.

“No hay posición económica que no tengamos llamados de auxilio, en el norte, no quiere decir que no haya violencia, lo que pasa que la mujer se cae por conveniencia. Te quita la tarjeta, te quito el carro, pues vas a perder tu forma de vida. Entonces, qué hace a lo mejor no denuncia, en los sectores en donde tenemos más llamados de auxilio, qué puede perder la mujer, entonces es cuestión de cultura y de conveniencia”, dijo.