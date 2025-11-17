Concluye su trayectoria en INE Coahuila José Luis Vázquez; llega Miguel Castillo como encargado de despacho de la Vocalía

Coahuila despidió este fin de semana a uno de sus perfiles más experimentados en materia electoral: José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, quien concluyó formalmente su trayectoria dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) al acogerse al retiro voluntario después de más de tres décadas de servicio ininterrumpido.

Se informó que queda como encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva el Lic. Miguel Castillo Morales, quien se desempeñaba como Vocal de Organización Electrónica de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad.

El miércoles 19 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas se llevará a cabo la toma de protesta del Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE Coahuila.

El evento se realizará en la Junta Local Ejecutiva del INE Coahuila, ubicada en Eje N 195, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, Coahuila.