Concluye su trayectoria en INE Coahuila José Luis Vázquez; llega Miguel Castillo como encargado de despacho de la Vocalía
Vázquez López concluyó su trayectoria en el SPEN al acogerse al retiro voluntario
Coahuila despidió este fin de semana a uno de sus perfiles más experimentados en materia electoral: José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, quien concluyó formalmente su trayectoria dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) al acogerse al retiro voluntario después de más de tres décadas de servicio ininterrumpido.
Se informó que queda como encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva el Lic. Miguel Castillo Morales, quien se desempeñaba como Vocal de Organización Electrónica de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad.
El miércoles 19 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas se llevará a cabo la toma de protesta del Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE Coahuila.
El evento se realizará en la Junta Local Ejecutiva del INE Coahuila, ubicada en Eje N 195, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, Coahuila.
Vázquez López, uno de los funcionarios con mayor recorrido en el instituto, desempeñó diversos cargos a lo largo del país. Fue Vocal Ejecutivo Local en Coahuila y Chiapas, Vocal del Registro Federal de Electores en Campeche, y Vocal Ejecutivo Distrital en Oaxaca, destacando por su aportación en la organización de procesos electorales y por promover la participación ciudadana en cada entidad donde fue asignado.
En su mensaje de despedida, señaló que servir al país desde el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente desde el INE ha sido uno de los mayores honores de su vida profesional. Reconoció también el compromiso del funcionariado electoral que, dijo, ha garantizado comicios íntegros, legales y transparentes durante décadas.
“Quiero decirlo con claridad: esta transición no significa un cierre. Representa el inicio de una nueva etapa. Seguiré contribuyendo a la vida pública desde otro plano, con la convicción de que la democracia no depende de un cargo, sino de valores, principios y una vocación permanente por el servicio”, expresó.
El ahora exfuncionario adelantó que continuará impulsando temas que han marcado su carrera: democracia y ciudadanía, ética pública, participación ciudadana, cultura cívica e historia política de México, con especial énfasis en el pensamiento democrático de Francisco I. Madero.
Finalmente, Vázquez López agradeció al funcionariado del INE, a sus colegas del SPEN, a autoridades locales, instituciones educativas, medios de comunicación y a la ciudadanía, por el acompañamiento y la confianza depositada en su labor a lo largo de más de 30 años.