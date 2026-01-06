Condicionan ganaderos de Coahuila acuerdo federal de importar carne de res en 2026

    La Unión Ganadera Regional de Coahuila afirma que la producción nacional garantiza el consumo de carne en el País.

Las importaciones deben ser complementarias, temporales y estrictamente administradas, sin desplazar al productor nacional, precisa la UGRC

Tras publicarse el lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo de la Secretaría de Economía (SE) relativo a importar este 2026 hasta 70 mil toneladas de carne de res, el gremio ganadero del Estado emitió un posicionamiento en el que condicionan su apoyo a dicha resolución.

Con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, las adquisiciones del producto, contempladas bajo el esquema arancel-cupo, la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) reconoció que “la autoridad federal busca garantizar el abasto y estabilidad de precios para los consumidores”.

“Sin embargo, desde el gremio ganadero, reiteramos que la producción nacional ha sido históricamente suficiente, cubriendo más del 90 por ciento del consumo interno, incluso en escenarios complejos”, afirmó. Enseguida, clarificó su postura:

Por una parte, “las importaciones deben ser complementarias, temporales y estrictamente administradas, sin desplazar al productor nacional” y, por otra, “es indispensable evitar una mayor dependencia del exterior que debilite al sector ganadero mexicano”.

Igualmente, para los efectos de dicho acuerdo, “cualquier política comercial debe ir acompañada de apoyos reales a la producción nacional, sanidad animal, trazabilidad, financiamiento y certidumbre para el productor”.

Mientras tanto, “la Unión Ganadera Regional de Coahuila se mantendrá vigilante de la aplicación de este cupo”.

El gremio también “continuará gestionando ante las autoridades que las decisiones de política comercial se alineen con la soberanía alimentaria, la defensa del ingreso del ganadero y el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales”.

“Nuestro compromiso es con el campo mexicano, con las familias ganaderas y con un mercado justo y equilibrado”, remata el posicionamiento de la organización, encabezada en la entidad por el productor Abel Ayala Flores.

Dicha postura concuerda con el pronunciamiento que emitió previamente la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), la cual “se congratula de la decisión trascendental que ha tomado el Gobierno Federal, misma que protegerá la planta productiva nacional, principalmente en beneficio de 750 mil pequeños y medianos productores de ganado bovino de carne en México”.

La institución considera que “este acuerdo permitirá complementar el consumo nacional, sin inhibir la producción interna, máxime que esta misma se incrementará sustancialmente derivado del cierre temporal de exportaciones de ganado en pie, aunado a mejores condiciones climáticas que auguran una mayor producción de becerros durante 2026”.

En el acuerdo federal se argumenta que entre 2020 y 2024 el consumo nacional aparente de carne de res se cubrió mayoritariamente con producción nacional, con una participación promedio de 92.9 por ciento, mientras que las importaciones representaron el 7.1 por ciento de la demanda.

No obstante, en 2024 la participación de las importaciones se incrementó a 9.2 por ciento del consumo nacional aparente, como resultado de un aumento de 37.6 por ciento en el volumen importado respecto de 2023, elevándose el coeficiente de dependencia de importaciones de 7.1 a 9.3 por ciento, tendencia que continuó en 2025, al alcanzar dicho coeficiente 11.8 por ciento.

El acuerdo refiere que durante el periodo 2020-2024, las importaciones de carne de res provinieron principalmente de los Estados Unidos de América, Brasil, Nicaragua y Canadá. En 2025 Brasil se posicionó como el principal proveedor del producto, lo que evidencia la necesidad de diversificar y administrar de manera ordenada las fuentes de proveeduría externa.

