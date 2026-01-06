Se regularizaron en Torreón cerca de 25 mil vehículos ‘chocolate’ mediante el decreto

TORREÓN, COAH.- En 2023, cuando entró en vigor el decreto, se regularizaron ese año 11 mil vehículos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a cerca de 14 mil unidades. Sin embargo, en 2025 no se regularizó ni uno solo, según informó Leticia Castaños, Recaudadora Local de Rentas en Torreón.

Este cambio drástico en el número de regularizaciones podría deberse a que, para ese entonces, ya se habían agotado los vehículos que cumplían con los requisitos establecidos por el decreto de regularización en México, conocido como programa de “autos chocolate”.

