Coahuila
/ 6 enero 2026
    Se regularizaron en Torreón cerca de 25 mil vehículos ‘chocolate’ mediante el decreto
    La Recaudadora Local de Rentas en Torreón, Leticia Castaños, informó que en 2025 no se registró ninguna regularización de vehículos bajo el programa de “autos chocolate”. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La regularización de vehículos en México, conocida como programa de “autos chocolate”, alcanzó su punto máximo en 2024 con cerca de 14 mil unidades, pero en 2025 no se registró ninguna nueva regularización

TORREÓN, COAH.- En 2023, cuando entró en vigor el decreto, se regularizaron ese año 11 mil vehículos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a cerca de 14 mil unidades. Sin embargo, en 2025 no se regularizó ni uno solo, según informó Leticia Castaños, Recaudadora Local de Rentas en Torreón.

Este cambio drástico en el número de regularizaciones podría deberse a que, para ese entonces, ya se habían agotado los vehículos que cumplían con los requisitos establecidos por el decreto de regularización en México, conocido como programa de “autos chocolate”.

Además, muchos propietarios aprovecharon el costo accesible para realizar el trámite, ya que regularizar un vehículo era sumamente barato: el proceso completo implicaba el pago de 2 mil 500 pesos por la regularización y 2 mil 50 por las láminas, lo que representaba una oportunidad única para obtener certeza legal sobre sus automóviles.

Por otra parte, la responsabilidad de detener vehículos que circulan sin láminas actualizadas recae en los municipios, específicamente en sus departamentos de Tránsito. Los reglamentos vigentes son claros y establecen que no se debe circular por las calles si no se cuenta con placas oficiales, ya que cada placa no solo identifica al propietario, sino también al tipo de carro y su número de serie, convirtiéndose en un registro legal indispensable.

Este sistema de control vehicular garantiza que las personas tengan derecho a transitar por las vías públicas, contribuyendo de manera significativa a la seguridad de todos los ciudadanos y facilitando la identificación en caso de incidentes o delitos.

