Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó la existencia de predios que han invadido el derecho de vía de la ruta ferroviaria en el municipio. Este hallazgo ocurre durante el proceso de licitación y supervisión para la construcción de la nueva estación de trenes de pasajeros en la ciudad.

Los trabajos de revisión son realizados actualmente por empresas subcontratadas, enfocándose en la infraestructura necesaria para el proyecto federal. El edil señaló que la licitación del proyecto ya se encuentra definida y en marcha.

TE PUEDE INTERESAR: Escuelas de Ramos Arizpe, preparadas para el frío: 70% de los planteles cuenta con minisplit

“Hay que recordar que es una licitación que ya está definida”, detalló el alcalde Gutiérrez Merino, al ser cuestionado sobre las mediciones de las empresas cerca de la estación de Las Villas.

El propósito de estas mediciones es trazar rutas y delimitar predios que pudieran estar limitados por el derecho de vía o que estuvieran siendo ocupados de manera indebida.

Respecto a la supervisión que se realiza en zonas cercanas a la colonia Anacahuita, el munícipe admitió el problema significativo de la ocupación de terrenos.

“Sí tenemos ahí varios predios que están invadiendo el derecho de vía”, confirmó el funcionario, aunque aclaró que el proceso sobre cómo proceder aún está en revisión.

Una de las soluciones que se analiza para “salvar” la ruta y evitar conflictos con los posesionarios es una intervención de infraestructura mayor.

Existe “la posibilidad de hacer un segundo piso en las vías del tren para evitar ese tipo de problemas”, mencionó el alcalde sobre las alternativas en estudio.

El destino final de los predios y el plan de acción se determinará en conjunto con las autoridades involucradas en el proyecto federal.

“Ya se verá, con el tiempo, cómo vamos a proceder en las próximas reuniones”, puntualizó Gutiérrez Merino, asegurando que se busca la mejor solución para Ramos Arizpe.