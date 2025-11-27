Escuelas de Ramos Arizpe, preparadas para el frío: 70% de los planteles cuenta con minisplit

Saltillo
/ 27 noviembre 2025
    Escuelas de Ramos Arizpe, preparadas para el frío: 70% de los planteles cuenta con minisplit
    La directora de Educación de Ramos Arizpe explicó las acciones implementadas para fortalecer la infraestructura escolar ante la temporada invernal. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades educativas reforzaron acciones de mantenimiento y seguridad en los planteles, además de habilitar apoyos para atender reportes en zonas rurales

Ante la llegada del frente frío, Mónica Merino Sánchez, directora de Educación de Ramos Arizpe, informó que alrededor del 70 por ciento de los planteles del municipio cuenta con la infraestructura necesaria para resguardar a los alumnos. Destacó el apoyo de la administración municipal en la climatización de las aulas.

“Yo creo que somos privilegiados porque, gracias al apoyo que hemos tenido del municipio en esta administración y en anteriores, aproximadamente el 70 por ciento de las escuelas de Ramos cuenta con minisplit”, afirmó Merino Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo

La funcionaria subrayó que este respaldo es constante y no se limita únicamente al tema de climatización. “Nosotros no nada más hacemos esta entrega, sino que cuando nos piden una lámpara, un vidrio, una bomba o pintura, siempre estamos al pendiente de apoyar las necesidades que surgen”, señaló.

Sobre los reportes de infraestructura dañada, como vidrios rotos, mencionó que se han detectado casos principalmente en la zona rural.

“Hay algunas escuelas en el área rural que los compañeros han estado apoyando. Por ejemplo, supe hace poco del telebachillerato de Hipólito, que solicitaba algunos vidrios, y los compañeros de rural, a través del Departamento de Desarrollo Rural, se los hicieron llegar”, mencionó.

En materia de seguridad y prevención de robos, la directora hizo un llamado a los responsables de cada plantel para tomar precauciones.

“Les pedimos que resguarden todo de la mejor manera posible: poner candados, revisar cerraduras y chapas. La Secretaría también pone a su disposición bodegas donde pueden guardar objetos de valor”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Saltillo fortalece lazos con estudiantes mediante exhibiciones en escuelas

Finalmente, recordó la existencia del programa de comunicación para emergencias. “Por parte de nosotros, contamos con el programa de Escuelas Seguras, que es un grupo de WhatsApp donde están todos los directores”, concluyó.

Este sistema permite una reacción rápida en caso de incidentes, ya que el aviso se recibe de inmediato y la policía puede entrar al plantel para revisar la situación.

