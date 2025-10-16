Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL

La Fiscalía General del Estado confirmó un segundo hecho de violencia en la Región Norte de Coahuila, en el cual se reportó el saldo de un civil armado abatido y otro más lesionado; además, producto de los patrullajes, hay tres personas detenidas.

Federico Fernández, fiscal general del Estado, dio a conocer este segundo hecho en una rueda de prensa en la ciudad de Piedras Negras.

Fernández puntualizó que tanto este segundo hecho de violencia, como el enfrentamiento reportado durante el amanecer de este jueves se dieron en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León, no en zonas urbanas de la entidad.

El Fiscal informó que este segundo hecho se dio cerca del mediodía de hoy, cuando unidades de la Policía Estatal y de la Marina Armada de México se encontraban abasteciendo gasolina.

Una camioneta con reporte de robo pasó frente a las unidades de seguridad, con lo que comenzó la persecución.