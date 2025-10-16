Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
En un segundo incidente, autoridades federales y estatales abatieron a un hombre y otro más resulta lesionado
La Fiscalía General del Estado confirmó un segundo hecho de violencia en la Región Norte de Coahuila, en el cual se reportó el saldo de un civil armado abatido y otro más lesionado; además, producto de los patrullajes, hay tres personas detenidas.
Federico Fernández, fiscal general del Estado, dio a conocer este segundo hecho en una rueda de prensa en la ciudad de Piedras Negras.
Fernández puntualizó que tanto este segundo hecho de violencia, como el enfrentamiento reportado durante el amanecer de este jueves se dieron en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León, no en zonas urbanas de la entidad.
El Fiscal informó que este segundo hecho se dio cerca del mediodía de hoy, cuando unidades de la Policía Estatal y de la Marina Armada de México se encontraban abasteciendo gasolina.
Una camioneta con reporte de robo pasó frente a las unidades de seguridad, con lo que comenzó la persecución.
Metros más adelante, las fuerzas de seguridad dieron alcance a la camioneta de los civiles, dejando un saldo de una persona sin vida y otra más herida, la cual fue llevada a un hospital de la ciudad de Piedras Negras.
A la par, el funcionario estatal confirmó la detención de dos mujeres, así como de un hombre, producto de los recorridos de vigilancia realizados en medio de este par de hechos de violencia.
VANGUARDIA publicó esta mañana que se registró un ataque armado contra elementos militares en una zona limítrofe entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en una brecha del municipio de Hidalgo, específicamente en la comunidad El Callejón a las 6:30 horas de la mañana, mientras los militares realizaban un recorrido de vigilancia.
Los dos elementos que fueron heridos de bala no resultaron graves y recibieron atención médica inmediata.