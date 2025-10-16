Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
    Autoridades estatales y federales realizan operativos en la Región Norte de la entidad tras los dos hechos de violencia. Foto: Especial

En un segundo incidente, autoridades federales y estatales abatieron a un hombre y otro más resulta lesionado

La Fiscalía General del Estado confirmó un segundo hecho de violencia en la Región Norte de Coahuila, en el cual se reportó el saldo de un civil armado abatido y otro más lesionado; además, producto de los patrullajes, hay tres personas detenidas.

Federico Fernández, fiscal general del Estado, dio a conocer este segundo hecho en una rueda de prensa en la ciudad de Piedras Negras.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman ataque a militares en límites de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; hay dos elementos heridos

Fernández puntualizó que tanto este segundo hecho de violencia, como el enfrentamiento reportado durante el amanecer de este jueves se dieron en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León, no en zonas urbanas de la entidad.

El Fiscal informó que este segundo hecho se dio cerca del mediodía de hoy, cuando unidades de la Policía Estatal y de la Marina Armada de México se encontraban abasteciendo gasolina.

Una camioneta con reporte de robo pasó frente a las unidades de seguridad, con lo que comenzó la persecución.

$!El fiscal Federico Fernández Montañez dio una conferencia de prensa en Piedras Negras para dar a conocer el saldo de estos dos incidentes.
El fiscal Federico Fernández Montañez dio una conferencia de prensa en Piedras Negras para dar a conocer el saldo de estos dos incidentes. Foto: Especial

Metros más adelante, las fuerzas de seguridad dieron alcance a la camioneta de los civiles, dejando un saldo de una persona sin vida y otra más herida, la cual fue llevada a un hospital de la ciudad de Piedras Negras.

A la par, el funcionario estatal confirmó la detención de dos mujeres, así como de un hombre, producto de los recorridos de vigilancia realizados en medio de este par de hechos de violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Norte de Coahuila permanece bajo vigilancia tras segundo ataque a fuerzas armadas en Hidalgo: FGE

VANGUARDIA publicó esta mañana que se registró un ataque armado contra elementos militares en una zona limítrofe entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en una brecha del municipio de Hidalgo, específicamente en la comunidad El Callejón a las 6:30 horas de la mañana, mientras los militares realizaban un recorrido de vigilancia.

Los dos elementos que fueron heridos de bala no resultaron graves y recibieron atención médica inmediata.

Temas


Blindaje
Seguridad
Violencia

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Federico Fernández Montañez

Organizaciones


FGE

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

