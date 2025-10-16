Norte de Coahuila permanece bajo vigilancia tras segundo ataque a fuerzas armadas en Hidalgo: FGE

/ 16 octubre 2025
    Norte de Coahuila permanece bajo vigilancia tras segundo ataque a fuerzas armadas en Hidalgo: FGE
    El fiscal Federico Fernández Montañez dijo supervisar las acciones de seguridad tras los incidentes en el municipio de Hidalgo, Coahuila. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó sobre dos incidentes de agresión contra fuerzas estatales y federales en Hidalgo, destacando la coordinación entre corporaciones para garantizar la seguridad en la región

TORREÓN, COAH.- Luego del incidente registrado alrededor de las 6:30 horas de este jueves en una brecha conocida como El Callejón, en el municipio de Hidalgo, Coahuila, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó una segura agresión en la misma zona de brechas en contra de fuerzas estatales y federales.

De este segundo incidente dijo que hasta el momento no se tienen mayores informes, pero resaltó que la zona permanece bajo vigilancia y que se están recopilando datos relevantes para aclarar los hechos y garantizar la atención de los elementos involucrados.

Del primer evento se recibió el reporte sobre un ataque a balazos que sufrió el personal militar durante un patrullaje de vigilancia a unos cinco kilómetros del municipio de Hidalgo, lo que obligó a activar el protocolo de blindaje del Estado de Coahuila, con la participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Armada de México, Policía Estatal y policías municipales de las regiones Carbonífera y Norte.

Esta rápida movilización demuestra la capacidad de respuesta coordinada entre las distintas corporaciones, quienes reforzaron la seguridad en la zona para evitar nuevas agresiones y proteger a la población local.

Sumando fuerzas para hacer un patrullaje de vigilancia en toda la zona, de inmediato se implementó un despliegue por parte de los cuerpos de seguridad, el cual se mantiene hasta el mediodía.

El operativo incluyó puntos de control estratégicos y recorridos constantes, buscando asegurar la tranquilidad y prevenir cualquier intento de incursión por parte de grupos armados.

En la Mesa de Coordinación de Seguridad, celebrada en la Estación Militar de esta ciudad, el fiscal informó que una fuerza policial importante se encuentra desplegada en el norte del Estado.

Se destacó la importancia de la cooperación interinstitucional y la comunicación permanente entre todas las autoridades para enfrentar los retos de seguridad en la región.

Del nuevo incidente de agresión en contra de las fuerzas de seguridad, comentó que apenas se tienen las primeras noticias, pero estableció que en seguridad nunca baja la guardia para reaccionar en forma inmediata.

Recalcó que la prioridad es salvaguardar la integridad de los elementos de seguridad y mantener el orden, actuando con firmeza ante cualquier amenaza.

Dijo que las fronteras de Coahuila están blindadas y las agresiones en contra de las fuerzas federales y estatales se deben a la intención de algún grupo delictivo de provocar y querer ingresar al estado con la intención de asentarse.

Subrayó que se han reforzado los puntos críticos y se mantiene una vigilancia constante para impedir el acceso de organizaciones criminales.

“En Coahuila en seguridad no bajamos los brazos, estamos todos coordinados y al haber incidentes, debe haber una reacción contundente y estaremos informando lo que suceda, porque siempre hay que estar alerta”, aseveró.

El fiscal reiteró el compromiso de las autoridades de informar oportunamente sobre cualquier desarrollo relevante y de no permitir que grupos delictivos vulneren la paz y estabilidad de la entidad.

Al filo de las 12.30 horas, el fiscal se trasladó a Piedras Negras para dirigir las acciones. Su presencia en el lugar refuerza la estrategia de supervisión directa y el acompañamiento a las fuerzas de seguridad desplegadas, para enfrentar la situación con responsabilidad y transparencia.

