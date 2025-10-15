Exdirector de AHMSA se libra de proceso penal por falta de pruebas (video)

MONCLOVA, COAH.- En la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) se registró el robo de nueve mil 415 toneladas de estaño, material propiedad de Grupo Financiero Afirme, con un valor estimado en nueve millones 790 mil 91 pesos. Sin embargo, según resolvió un juez de control, el responsable no es el exdirector general Luis Zamudio Miechielsen, y no se sabe realmente quién cometió el robo.

Así lo expresó la autoridad judicial durante la audiencia en la que dictó auto de no vinculación a proceso al exdirectivo de la acerera.

Dentro de la causa penal 749/2025, Zamudio Miechielsen fue imputado por el delito de abuso de confianza en calidad de depositario en cuantía mayor, tras la desaparición del material almacenado en una bodega de la Planta Siderúrgica 1, bajo su responsabilidad en ese momento.

El Ministerio Público y la representación legal de Grupo Financiero Afirme presentaron datos de prueba; sin embargo, no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Zamudio, determinó el juez durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de la Región Centro de Coahuila.

“Existe el robo de ese material, de quién no sabemos”, expresó la autoridad judicial al reiterar que no hubo pruebas que acreditaran el delito de abuso de confianza en calidad de depositario en cuantía mayor.