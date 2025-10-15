Exdirector de AHMSA se libra de proceso penal por falta de pruebas (video)
Luis Zamudio Miechielsen fue exonerado al no acreditarse su responsabilidad en la desaparición de más de nueve toneladas de material propiedad de Grupo Afirme
MONCLOVA, COAH.- En la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) se registró el robo de nueve mil 415 toneladas de estaño, material propiedad de Grupo Financiero Afirme, con un valor estimado en nueve millones 790 mil 91 pesos. Sin embargo, según resolvió un juez de control, el responsable no es el exdirector general Luis Zamudio Miechielsen, y no se sabe realmente quién cometió el robo.
Así lo expresó la autoridad judicial durante la audiencia en la que dictó auto de no vinculación a proceso al exdirectivo de la acerera.
Dentro de la causa penal 749/2025, Zamudio Miechielsen fue imputado por el delito de abuso de confianza en calidad de depositario en cuantía mayor, tras la desaparición del material almacenado en una bodega de la Planta Siderúrgica 1, bajo su responsabilidad en ese momento.
El Ministerio Público y la representación legal de Grupo Financiero Afirme presentaron datos de prueba; sin embargo, no fueron suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Zamudio, determinó el juez durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de la Región Centro de Coahuila.
“Existe el robo de ese material, de quién no sabemos”, expresó la autoridad judicial al reiterar que no hubo pruebas que acreditaran el delito de abuso de confianza en calidad de depositario en cuantía mayor.
El juez aclaró a la representación legal del grupo financiero de Julio Villarreal que la resolución puede ser apelada en un plazo de tres días hábiles, y los abogados anunciaron que harán uso de ese recurso.
Por su parte, Luis Zamudio declaró al salir de los juzgados que se siente tranquilo, pues fue él mismo quien denunció el robo del material ante las autoridades.
“No hay nada, no hay ninguna prueba de lo que se decía; es lo que ya sabíamos”, afirmó en entrevista con medios de comunicación.
Agregó que el robo de las casi diez toneladas de estaño fue denunciado por él mismo desde 2024, y que Grupo Afirme está haciendo lo necesario para recuperar su material o el recurso correspondiente.
“Afirme está haciendo lo que tiene que hacer; van a buscar por todos lados, pero lo importante es saber dónde está ese material”, señaló.
Cabe destacar que Zamudio ha presentado otras denuncias ante la Fiscalía General del Estado por robos y saqueos de materiales y equipo pertenecientes a AHMSA, en un número indeterminado de querellas, según informaron sus abogados.