Confirman gusano barrenador en dos perros de Gómez Palacio, Durango

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Confirman gusano barrenador en dos perros de Gómez Palacio, Durango
    Autoridades de Gómez Palacio, Durango, confirmaron los dos primeros casos de gusano barrenador en perros ubicados dentro de la mancha urbana. CORTESÍA

Autoridades activaron vigilancia y contención tras detectar los primeros casos caninos en la zona; suman en el estado 48 animales afectados

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La plaga del gusano barrenador se ha extendido oficialmente hacia el municipio de Gómez Palacio, Durango, tras confirmarse los dos primeros positivos en caninos dentro de la mancha urbana, lo que encendió los protocolos de vigilancia y contención epidemiológica en la región.

El titular de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en La Laguna de Durango, Joel Delgadillo Delgadillo, confirmó la detección de ambos ejemplares caninos y detalló que se implementaron operativos inmediatos para frenar la dispersión de esta miasis y mitigar cualquier riesgo de nuevos contagios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-mantiene-entre-estados-con-menor-incidencia-de-gusano-barrenador-se-ubica-en-la-posicion-23-GG22246426

La llegada de este parásito al entorno urbano elevó la alerta entre las dependencias oficiales, ya que el gusano barrenador representa una amenaza latente tanto para la fauna doméstica como para el ganado de producción, especialmente ante la presencia de heridas expuestas donde las moscas suelen ovipositar.

Delgadillo Delgadillo precisó que el estado de Durango registra actualmente 48 casos activos distribuidos entre equinos, bovinos y perros, motivo por el cual se mantiene un monitoreo constante en los municipios con presencia confirmada de animales enfermos.

Ante este panorama, las instancias gubernamentales exhortaron a los productores pecuarios y dueños de mascotas a redoblar cuidados, inspeccionar de forma cotidiana cualquier lesión en la piel de sus animales y asegurar la limpieza profunda de patios, corrales y áreas propicias para la cría de moscas.

Asimismo, se aconsejó buscar asistencia veterinaria prioritaria si se identifican heridas con problemas de cicatrización, presencia de larvas, fluidos con mal olor o alteraciones en la conducta de los animales, recordando que la intervención temprana es clave para impedir complicaciones graves.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-intensifica-prevencion-y-vigilancia-contra-el-gusano-barrenador-secretaria-de-salud-NI22199499

Por su parte, el secretario de Salud en Durango, Moisés Nájera Torres, admitió que el gusano barrenador constituye un desafío sanitario en expansión en varias regiones del territorio nacional, por lo que recalcó la urgencia de intensificar acciones preventivas mediante la colaboración estrecha entre el sector salud y las áreas agropecuarias.

Las autoridades reiteraron que la prevención y el diagnóstico a tiempo serán determinantes para controlar este parásito y evitar la multiplicación de casos tanto en el sector ganadero como en los hogares de La Laguna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Epidemias
Salud

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Disminución

Disminución
NosotrAs: Y la maternidad en solitario

NosotrAs: Y la maternidad en solitario

true

POLITICÓN: ¿Protección en aduanas? Las omisiones de la FGR en el caso Ruffo Appel y el huachicol fiscal
Piedras Negras, Saltillo y Torreón se ubicaron entre las ciudades con menor percepción de inseguridad durante el segundo trimestre de 2026, según el INEGI

Piedras Negras, Saltillo y Torreón continúan entre las ciudades con menor percepción de inseguridad en México
Elías Hernández Bautista murió después de caer desde una estructura de aproximadamente 30 metros durante labores de desmantelamiento industrial en Castaños.

Llega veracruzano a Coahuila en busca de mejores oportunidades; encontró la muerte
Isaac del Toro respondió en las exigentes rampas de Alpe d’Huez y mantuvo viva la posibilidad de lograr el primer podio mexicano en el Tour de Francia.

Isaac del Toro resiste en Alpe d’Huez y acaricia el podio del Tour de Francia 2026
Michell Mendoza, de 16 años, a la derecha, de pie junto a un camión que llevaba el ataúd de su madre después de que le negaran la entrada a un cementerio.

La devastación causada por los sismos muestra la desigualdad en Venezuela
Un avión cisterna descarga agua durante el combate de incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026.

Incendio forestal cerca de Burdeos provoca la evacuación de 20 mil personas