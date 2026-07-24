Confirman gusano barrenador en dos perros de Gómez Palacio, Durango

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La plaga del gusano barrenador se ha extendido oficialmente hacia el municipio de Gómez Palacio, Durango, tras confirmarse los dos primeros positivos en caninos dentro de la mancha urbana, lo que encendió los protocolos de vigilancia y contención epidemiológica en la región. El titular de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en La Laguna de Durango, Joel Delgadillo Delgadillo, confirmó la detección de ambos ejemplares caninos y detalló que se implementaron operativos inmediatos para frenar la dispersión de esta miasis y mitigar cualquier riesgo de nuevos contagios.

La llegada de este parásito al entorno urbano elevó la alerta entre las dependencias oficiales, ya que el gusano barrenador representa una amenaza latente tanto para la fauna doméstica como para el ganado de producción, especialmente ante la presencia de heridas expuestas donde las moscas suelen ovipositar. Delgadillo Delgadillo precisó que el estado de Durango registra actualmente 48 casos activos distribuidos entre equinos, bovinos y perros, motivo por el cual se mantiene un monitoreo constante en los municipios con presencia confirmada de animales enfermos. Ante este panorama, las instancias gubernamentales exhortaron a los productores pecuarios y dueños de mascotas a redoblar cuidados, inspeccionar de forma cotidiana cualquier lesión en la piel de sus animales y asegurar la limpieza profunda de patios, corrales y áreas propicias para la cría de moscas. Asimismo, se aconsejó buscar asistencia veterinaria prioritaria si se identifican heridas con problemas de cicatrización, presencia de larvas, fluidos con mal olor o alteraciones en la conducta de los animales, recordando que la intervención temprana es clave para impedir complicaciones graves.

Por su parte, el secretario de Salud en Durango, Moisés Nájera Torres, admitió que el gusano barrenador constituye un desafío sanitario en expansión en varias regiones del territorio nacional, por lo que recalcó la urgencia de intensificar acciones preventivas mediante la colaboración estrecha entre el sector salud y las áreas agropecuarias. Las autoridades reiteraron que la prevención y el diagnóstico a tiempo serán determinantes para controlar este parásito y evitar la multiplicación de casos tanto en el sector ganadero como en los hogares de La Laguna.

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