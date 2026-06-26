Alistan campaña nacional para el control y erradicación del gusano barrenador en Coahuila

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    Alistan campaña nacional para el control y erradicación del gusano barrenador en Coahuila
    La revisión de EU se enfocó exclusivamente en la campaña de prevención y control del gusano barrenador del ganado. ESPECIAL

Equipo revisor de EU concluye visita con resultados positivos, pero aún no hay fecha para la reapertura comercial de la ganadería.

El secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, informó que concluyó con resultados favorables la visita de inspección realizada por un equipo técnico de Estados Unidos para evaluar las acciones de prevención y control del gusano barrenador del ganado en la entidad.

El funcionario explicó que la revisión se enfocó exclusivamente en la estrategia implementada contra esta plaga y no incluyó otros temas sanitarios, como la campaña contra la tuberculosis bovina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crece-9-mil-675-casos-acumulados-de-gusano-barrenador-CE21703881

“Fue una visita específicamente para el gusano. No vimos tuberculosis ni otras campañas; nos fue muy bien con las conclusiones”, señaló.

No obstante, aclaró que, pese a la evaluación positiva, continúan vigentes las restricciones para la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos y que las autoridades de ese país aún no han definido una fecha para la reapertura de la frontera.

“Ellos todavía no tienen una fecha tentativa para la reapertura de las fronteras al ganado en pie”, indicó.

Montemayor adelantó que, como parte de las acciones para contener la plaga, se pondrá en marcha una campaña de control y erradicación del gusano barrenador, respaldada con recursos de los gobiernos federal y estatal.

Respecto al uso de moscas estériles como método de control biológico, explicó que la nueva planta ubicada en Chiapas incrementará su capacidad de producción; sin embargo, estimó que la erradicación del gusano barrenador dependerá de la entrada en operación de una planta proyectada en Edinburg, Texas.

“La erradicación estamos pensando que será hasta que esté lista la planta de Edinburg, Texas, que va a producir 300 millones de moscas estériles. Estará lista aproximadamente en dos años y entonces podremos iniciar el proceso de erradicación”, comentó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lidera-casos-de-gusano-barrenador-en-coahuila-senasica-reporta-14-focos-activos-en-la-entidad-CB21648794

Finalmente, el secretario advirtió que el gusano barrenador representa un riesgo para cualquier animal de sangre caliente y confirmó un incremento reciente en los casos detectados en Coahuila.

Detalló que la entidad pasó de registrar alrededor de 12 casos activos a 22, luego de confirmarse el primer caso en la región Laguna. Añadió que el número de casos ha fluctuado en las últimas semanas entre 12 y 35, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia zoosanitaria y las acciones de control en todo el estado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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