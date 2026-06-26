Alistan campaña nacional para el control y erradicación del gusano barrenador en Coahuila

El funcionario explicó que la revisión se enfocó exclusivamente en la estrategia implementada contra esta plaga y no incluyó otros temas sanitarios, como la campaña contra la tuberculosis bovina.

El secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza , informó que concluyó con resultados favorables la visita de inspección realizada por un equipo técnico de Estados Unidos para evaluar las acciones de prevención y control del gusano barrenador del ganado en la entidad.

“Fue una visita específicamente para el gusano. No vimos tuberculosis ni otras campañas; nos fue muy bien con las conclusiones”, señaló.

No obstante, aclaró que, pese a la evaluación positiva, continúan vigentes las restricciones para la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos y que las autoridades de ese país aún no han definido una fecha para la reapertura de la frontera.

“Ellos todavía no tienen una fecha tentativa para la reapertura de las fronteras al ganado en pie”, indicó.

Montemayor adelantó que, como parte de las acciones para contener la plaga, se pondrá en marcha una campaña de control y erradicación del gusano barrenador, respaldada con recursos de los gobiernos federal y estatal.

Respecto al uso de moscas estériles como método de control biológico, explicó que la nueva planta ubicada en Chiapas incrementará su capacidad de producción; sin embargo, estimó que la erradicación del gusano barrenador dependerá de la entrada en operación de una planta proyectada en Edinburg, Texas.

“La erradicación estamos pensando que será hasta que esté lista la planta de Edinburg, Texas, que va a producir 300 millones de moscas estériles. Estará lista aproximadamente en dos años y entonces podremos iniciar el proceso de erradicación”, comentó.