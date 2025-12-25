Confirman saldo blanco en Navidad en Coahuila

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la celebración de Navidad en Coahuila transcurrió con “saldo blanco”, de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones policiacas que participaron en los operativos de vigilancia. El titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Rodríguez, señaló que fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron acciones preventivas en las diferentes regiones de la entidad, con filtros de revisión y patrullajes permanentes para garantizar festejos seguros. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Ratifica Manolo Jiménez seguridad durante fiestas decembrinas

Como parte de estos operativos, la Policía Estatal aseguró 40 paquetes de mariguana con un peso aproximado de 40 kilogramos sobre la carretera No. 20 Nueva Rosita–Boquillas del Carmen, a la altura del tramo Palau–San Juan de Sabinas. Las corporaciones municipales también reforzaron la vigilancia en colonias, zonas comerciales y áreas de reunión, mientras que el Sistema Estatal de Emergencias no registró incidentes mayores que pusieran en riesgo a la población.