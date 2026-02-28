Confirman tres casos de rickettsia en Coahuila

La Secretaría de Salud indicó que en lo que va del año se han diagnosticado tres casos de rickettsia en la Región Sureste y Centro.

LOCALIZACIÓN DE LOS CASOS Y RESPUESTA MÉDICA

De acuerdo con el secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, los contagios se distribuyen en dos municipios. Dos casos fueron localizados en Ramos Arizpe y uno más en Frontera.

Ante esta situación, “se ha priorizado la capacitación de médicos de primer nivel, quienes son el primer punto de contacto para los pacientes. El objetivo de estas jornadas es que el personal sanitario pueda detectar la enfermedad a tiempo y, ante cualquier duda clínica, proceda a realizar las pruebas de laboratorio necesarias para descartar o confirmar el padecimiento de manera inmediata”.

Esta enfermedad se transmite por la picadura de garrapatas que comúnmente son transportadas por animales domésticos como perros y gatos.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

En el ámbito preventivo, el Secretario hizo un llamado a la población para fortalecer el cuidado de los animales de compañía. “Se recomienda que todas las mascotas en el hogar cuenten con sus esquemas de vacunación y desparasitación completos. Estas medidas son fundamentales para asegurar que los animales no porten ningún tipo de vector que pueda transmitir la enfermedad a los seres humanos”.

Respecto a los hábitos de convivencia, como el permitir que las mascotas duerman dentro de las casas o en las camas, Eliud Aguirre señaló que son decisiones personales. No obstante, enfatizó que es indispensable que, independientemente de dichas costumbres, los dueños garanticen que sus mascotas reciban todas las atenciones de salud posibles para minimizar riesgos sanitarios.

SÍNTOMAS

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social. los síntomas principales de la rickettsia ,tras la picadura de garrapatas o pulgas, son: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, malestar general, dolor muscular, erupciones cutáneas, náuseas y vómito.

Es importante mencionar que la atención médica debe ser inmediata, ya que esto es crucial para evitar complicaciones graves o mortales.

Actualmente Coahuila presenta la muerte de los dos hermanos contagiados en Ramos Arizpe. Cada año se reporta un promedio de 4 muertes por esta causa, por ello, la estrategia se baja en el monitoreo de mascotas y fumigación en colonias.