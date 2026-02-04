Secretaría de Salud de Coahuila activa protocolo de control tras muertes de adolescentes por presunta rickettsia

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Secretaría de Salud de Coahuila activa protocolo de control tras muertes de adolescentes por presunta rickettsia
    Secretaría de Salud aplica fumigación y vigilancia tras casos de rickettsiosis en familia. FOTO: ESPECIAL

Ascendería a 19 decesos en un año de confirmarse la picadura como causa de fallecimiento

Con globos blancos y aplausos, personal y alumnos de la escuela primaria José Clemente Orozco hicieron una pausa en sus actividades para despedir a dos hermanos de 16 y 12 años que fallecieron por presunta rickettsiosis.

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que ha iniciado una investigación tras la notificación de estos dos casos probables, ocurridos en la colonia Manantiales. De confirmarse los fallecimientos, la cifra de decesos por rickettsiosis en la entidad ascendería a 19, sumando los datos registrados en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: investigan posible rickettsiosis tras muerte de dos hermanos; activan cerco sanitario

Tras el reporte de la clínica del IMSS y el Hospital Materno Infantil, brigadistas de la Jurisdicción Sanitaria de Saltillo activaron acciones de control en el domicilio de los afectados. Entre las medidas aplicadas se incluyen fumigación dentro y fuera de la vivienda, así como desparasitación de las mascotas de la familia.

La Secretaría de Salud informó que existe un tercer miembro de la familia que se encuentra bajo vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana cualquier sintomatología. Asimismo se realizará un cercó epidemiológico en la colonia.

La rickettsiosis se manifiesta con fiebre, malestar general, dolor abdominal y diarrea. La dependencia enfatizó que no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura de garrapata, y que es fundamental acudir al médico de inmediato ante cualquier síntoma, evitando la automedicación.

GRUPOS DE RIESGO

Según datos oficiales, el año 2025 cerró con casi 40 casos registrados en Coahuila. Los grupos más vulnerables son los niños menores de 16 años, especialmente aquellos en edad escolar.

Debido a que los jóvenes afectados son de nivel primaria y secundaria, la Secretaría de Salud se ha coordinado con la Secretaría de Educación para realizar recorridos de búsqueda de garrapatas y fumigaciones permanentes en los alrededores de las escuelas.

Para prevenir más contagios, la dependencia estatal recomienda: la revisión de animales e identificar la presencia de garrapatas en su pelaje, detrás de los oídos, axilas e ingles.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuye 85% el dengue en Coahuila; aumentan casos y defunciones por rickettsia

Así como desparasitar a perros y gatos al menos dos veces al año con productos como el fipronil. Y mantener los patios limpios.

En las escuelas, se aconseja realizar fumigación y limpieza de patios cada regreso a clases, reforzando así la prevención de contagios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos De Los Niños
Salud
Sector Salud

Localizaciones


Coahuila

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE