Secretaría de Salud de Coahuila activa protocolo de control tras muertes de adolescentes por presunta rickettsia

Con globos blancos y aplausos, personal y alumnos de la escuela primaria José Clemente Orozco hicieron una pausa en sus actividades para despedir a dos hermanos de 16 y 12 años que fallecieron por presunta rickettsiosis.

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que ha iniciado una investigación tras la notificación de estos dos casos probables, ocurridos en la colonia Manantiales. De confirmarse los fallecimientos, la cifra de decesos por rickettsiosis en la entidad ascendería a 19, sumando los datos registrados en 2025.

Tras el reporte de la clínica del IMSS y el Hospital Materno Infantil, brigadistas de la Jurisdicción Sanitaria de Saltillo activaron acciones de control en el domicilio de los afectados. Entre las medidas aplicadas se incluyen fumigación dentro y fuera de la vivienda, así como desparasitación de las mascotas de la familia.

La Secretaría de Salud informó que existe un tercer miembro de la familia que se encuentra bajo vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana cualquier sintomatología. Asimismo se realizará un cercó epidemiológico en la colonia.

La rickettsiosis se manifiesta con fiebre, malestar general, dolor abdominal y diarrea. La dependencia enfatizó que no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura de garrapata, y que es fundamental acudir al médico de inmediato ante cualquier síntoma, evitando la automedicación.

GRUPOS DE RIESGO

Según datos oficiales, el año 2025 cerró con casi 40 casos registrados en Coahuila. Los grupos más vulnerables son los niños menores de 16 años, especialmente aquellos en edad escolar.

Debido a que los jóvenes afectados son de nivel primaria y secundaria, la Secretaría de Salud se ha coordinado con la Secretaría de Educación para realizar recorridos de búsqueda de garrapatas y fumigaciones permanentes en los alrededores de las escuelas.

Para prevenir más contagios, la dependencia estatal recomienda: la revisión de animales e identificar la presencia de garrapatas en su pelaje, detrás de los oídos, axilas e ingles.

Así como desparasitar a perros y gatos al menos dos veces al año con productos como el fipronil. Y mantener los patios limpios.

En las escuelas, se aconseja realizar fumigación y limpieza de patios cada regreso a clases, reforzando así la prevención de contagios.