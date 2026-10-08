Congreso de Coahuila abre convocatoria para galardonar a ciudadanos destacados

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    Congreso de Coahuila abre convocatoria para galardonar a ciudadanos destacados
    Luz Elena Morales Núñez informó que la recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el 23 de octubre. FRANCISCO MUÑIZ

El Congreso de Coahuila recibirá propuestas hasta el 23 de octubre para reconocer a ciudadanos destacados en nueve categorías

El Congreso del Estado de Coahuila mantendrá abierta la recepción de expedientes hasta el próximo 23 de octubre para reconocer a los ciudadanos que aportan al mejoramiento de la comunidad en la entidad.

Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, informó que estas preseas e incentivos se emiten en el último periodo ordinario de la legislatura actual.

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“Tenemos una ley que nos dice que en el último año legislativo podemos emitir y decidimos el poder estar reconociendo la labor de las y los coahuilenses que están aportando justamente a mejorar su entorno”, afirmó Morales Núñez.

La diputada detalló que la convocatoria abarca un total de nueve categorías, entre las que destacan economía, medio ambiente, educación, derechos humanos y la promoción de los derechos de las mujeres.

La legisladora invitó a la ciudadanía a consultar las bases completas en las redes oficiales del Poder Legislativo y precisó que los documentos pueden ser entregados directamente en las instalaciones del Congreso o mediante correo electrónico.

Al ser cuestionada sobre el proceso de nominación, la titular de la Junta de Gobierno aclaró que cualquier persona interesada puede proponer a un tercero o registrarse por cuenta propia.

“Sí, se pueden autopostular o pueden postular a alguien. Y como legislatura, para nosotros, pues es muy importante el poder estar reconociendo estos esfuerzos”, destacó la presidenta del Congreso.

Morales Núñez enfatizó que, aunque diversos activistas u organizaciones trabajan sin buscar reflectores, este ejercicio es clave para poner sobre la mira el trabajo comunitario y ofrecer un referente positivo a las nuevas generaciones.

Por otra parte, la legisladora anticipó que en dos semanas se llevará a cabo el Parlamento Infantil, el cual contó con una alta participación de la niñez coahuilense durante su etapa de selección.

Finalmente, adelantó que varias diputadas impulsarán iniciativas con base en las inquietudes presentadas por los jóvenes, reafirmando el compromiso de la legislatura por continuar promoviendo la participación de la niñez y las juventudes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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