Congreso de Coahuila cierra vacíos legales en delito de maltrato animal

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Congreso de Coahuila cierra vacíos legales en delito de maltrato animal
    El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Valdés, impulsó la reforma al Código Penal de Coahuila que busca facilitar la acreditación del delito de violencia contra los seres sintientes y evitar la impunidad en casos de maltrato animal. CONGRESO DEL ESTADO

El Congreso modificó el Código Penal para eliminar criterios subjetivos y permitir una mejor acreditación del delito

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal de Coahuila con el objetivo de facilitar la acreditación del delito de violencia contra los seres sintientes y evitar interpretaciones que puedan derivar en impunidad.

La modificación al artículo 261, impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Valdés, redefine el concepto de lesiones contra seres sintientes para eliminar elementos considerados subjetivos en la legislación vigente.

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Con el cambio, se establece que comete delito quien de manera intencional cause lesiones a un animal mediante cualquier medio, aun cuando no pongan en riesgo su vida, pero sí le generen dolor o sufrimiento que afecte su bienestar.

Anteriormente, la ley exigía acreditar que las lesiones se causaban por motivos como venganza, odio o diversión, lo que dificultaba la configuración del delito al depender de la comprobación de la intención específica del agresor.

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En la exposición de motivos, el legislador señaló que esta condición representaba un obstáculo en los procesos judiciales, al requerir que el imputado reconociera dichos fines, lo que limitaba la acción penal.

La comisión dictaminadora señaló que estudios criminológicos han identificado la relación entre el maltrato animal y otras formas de violencia, por lo que su adecuada regulación tiene efectos preventivos más amplios en la sociedad, además de que se alinea con una tendencia creciente de reconocimiento del bienestar animal como un interés jurídicamente tutelado.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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