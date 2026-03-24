Descubre todas las actividades que habrá para celebrar el Día Mundial del Teatro en Saltillo

Desde hace más de 60 años el mundo entero celebra al teatro el 27 de marzo y en Saltillo este 2026 hay muchas opciones, no solo de obras, sino también de eventos especiales para conmemorar este Día Mundial del Teatro. La fiesta inicia un día antes El 26 de marzo coincide que también es el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad y para la ocasión se presentará la Compañía Nacional de Teatro con la obra “Los empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz a las 19:00 horas, una comedia de enredos con la que este recinto abrió sus puertas hace casi cinco décadas.

Adicionalmente, a las 17:30 horas se llevará a cabo la tradicional ceremonia del encendido del cirio en el lobby del Fernando Soler, con la presencia de autoridades estatales y municipales. Asimismo, ese día en el Teatro García Carrillo se presentará “Confesiones de un vampiro en tiempos de guerra”, un monólogo de Juan Antonio Villarreal, a las 20:00 horas. Este y los demás eventos son de entrada libre.

Un maratón con talento saltillense El día 27, pero también en el marco del aniversario del Fernando Soler, se llevará a cabo un maratón de teatro con la presencia de producciones locales seleccionadas a través de una convocatoria. La jornada empezará a las 14:30 horas con “Úrsula de los mares y el capitán Jack” de Xpress Arte Compañía Teatral, seguida a las 16:00 horas con “Roma al final de la vía” de Daniel Serrano con las actuaciones de Martha Matamoros y Cecilia Vázquez, para continuar con la comedia fársica “La otra historia de Rosa” de Rodas A.C. a las 18:00 horas; a las 19:30 horas tocará “Manuel, el de Laura” de Teatro La Vorágine y terminará con “Teatro de la voz. Historias de amor a oscuras” de Jesús Cervantes y el grupo de teatro Amantes a las 20:40 horas.

Más teatro y homenajes La fiesta continuará en otros espacios de Saltillo este viernes 27, primero con un taller de actuación a cargo de la compañía Colibrí Daltónico a las 18:00 horas, en la sede de la academia en el 252 de la calle Zaragoza, en la Zona Centro de Saltillo. Para mayores informes comunicarse al 844 159 4687. También habrá teatro de terror con el espectáculo “Entre sombras y susurros” en el Museo de las Brujas a las 19:00, 21:00 y 23:00 horas; mientras tanto, en el Teatro del IMSS Producciones ETRA presentará “Mujeres de arena” a las 19:30 horas.

En el Teatro Garnica, a las 20:15 horas, se llevará a cabo una develación de fotografía del actor Ozcar Castañeda Rada, seguida a las 20:30 de la presentación de la obra “¡Hasta encontrarte!”, basada en un reportaje publicado en el Semanario de VANGUARDIA.