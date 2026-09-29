Congreso de Coahuila pide a Nuevo León y Durango que tipifiquen el delito de ‘halconeo’

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, explicó que el tema ha sido planteado en las mesas de seguridad convocadas por el gobernador Manolo Jiménez, donde se han identificado diferencias entre las legislaciones de los estados vecinos que pueden complicar las labores de las corporaciones de seguridad.

El Congreso de Coahuila exhortó a sus homólogos de Nuevo León, Zacatecas y Durango a analizar la incorporación del delito de halconeo en sus respectivos códigos penales, con el objetivo de homologar el marco legal y evitar que las diferencias entre las legislaciones estatales dificulten la actuación de las autoridades.

En ese contexto, consideró necesario que las entidades avancen hacia una legislación similar para que las autoridades cuenten con herramientas jurídicas ante conductas relacionadas con la vigilancia y seguimiento de las corporaciones de seguridad, conocidas como halconeo.

“Al exhortar a los congresos de Durango, Zacatecas y Nuevo León a incorporar este delito en sus respectivos códigos penales, se promueve una alianza legislativa estratégica que dotará a sus corporaciones policiales y ministerios públicos de las herramientas legales necesarias para procesar a quienes facilitan las operaciones del crimen organizado, fortaleciendo el bloque de seguridad en beneficio de toda la región”, señaló Morales Núñez.

En Coahuila existen disposiciones penales relacionadas con estas conductas. Una reforma publicada en 2019 incorporó al Código Penal estatal la definición de halconeo como la acción de acechar, vigilar u obtener y comunicar información de manera indebida sobre acciones, actividades o ubicación de instituciones de seguridad pública o de sus integrantes.

El exhorto, dirigido a las legislaturas de Nuevo León, Zacatecas y Durango y respetando la soberanía de cada entidad, plantea analizar la viabilidad de reformar sus respectivos códigos penales para tipificar y sancionar conductas relacionadas con la facilitación delictiva y el espionaje a las corporaciones de seguridad.