CDHEC refuerza el acompañamiento a familias de personas detenidas o desaparecidas en la región norte

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    CDHEC refuerza el acompañamiento a familias de personas detenidas o desaparecidas en la región norte
    Manuel Isaac López Soto, tercer visitador del organismo en Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La intervención de la Comisión puede reducir los tiempos de respuesta de las autoridades involucradas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) mantiene un acompañamiento cercano a las familias que buscan información sobre el paradero de personas detenidas o desaparecidas, informó Manuel Isaac López Soto, tercer visitador del organismo en Piedras Negras.

Explicó que, además de emitir recomendaciones formales para que las autoridades rindan cuentas a los familiares, la comisión implementa medidas cautelares inmediatas ante la incertidumbre sobre la ubicación de una persona.

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“Las medidas cautelares tienen el propósito de que, si una persona está detenida, la autoridad involucrada nos informe de inmediato”, señaló López Soto.

El funcionario indicó que este mecanismo permite reducir significativamente los plazos para que las corporaciones confirmen el paradero de los ciudadanos, lo que facilita que las familias obtengan respuestas con mayor agilidad.

“Muchas veces esto arroja resultados positivos, ya que las autoridades realizan las gestiones necesarias para que la familia se entere”, comentó.

EFICIENCIA EN LA BÚSQUEDA

López Soto detalló que, en múltiples ocasiones, los familiares acuden por su cuenta a delegaciones de la Fiscalía, cárceles y otras instituciones sin recibir respuesta. Sin embargo, tras la emisión de una medida cautelar por parte de la CDHEC, pueden confirmar si la persona se encuentra bajo custodia en algún centro específico.

Estas acciones buscan contribuir a reducir la incertidumbre de los afectados y garantizar su derecho a recibir información oportuna sobre sus seres queridos.

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GIRA DE TRABAJO REGIONAL

Respecto a la agenda del organismo, el visitador informó que las actividades de acompañamiento continuarán durante toda la semana en Piedras Negras, luego de jornadas previas realizadas en Monclova y Frontera.

Asimismo, adelantó que se contempla visitar Ciudad Acuña, Allende, el Centro de Reinserción Social (Cereso) y cualquier otro punto sugerido por las familias o las propias autoridades.

“Vamos a estar ahí”, concluyó el tercer visitador.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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