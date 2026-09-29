CDHEC refuerza el acompañamiento a familias de personas detenidas o desaparecidas en la región norte

Explicó que, además de emitir recomendaciones formales para que las autoridades rindan cuentas a los familiares, la comisión implementa medidas cautelares inmediatas ante la incertidumbre sobre la ubicación de una persona.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) mantiene un acompañamiento cercano a las familias que buscan información sobre el paradero de personas detenidas o desaparecidas, informó Manuel Isaac López Soto, tercer visitador del organismo en Piedras Negras.

“Las medidas cautelares tienen el propósito de que, si una persona está detenida, la autoridad involucrada nos informe de inmediato”, señaló López Soto.

El funcionario indicó que este mecanismo permite reducir significativamente los plazos para que las corporaciones confirmen el paradero de los ciudadanos, lo que facilita que las familias obtengan respuestas con mayor agilidad.

“Muchas veces esto arroja resultados positivos, ya que las autoridades realizan las gestiones necesarias para que la familia se entere”, comentó.

EFICIENCIA EN LA BÚSQUEDA

López Soto detalló que, en múltiples ocasiones, los familiares acuden por su cuenta a delegaciones de la Fiscalía, cárceles y otras instituciones sin recibir respuesta. Sin embargo, tras la emisión de una medida cautelar por parte de la CDHEC, pueden confirmar si la persona se encuentra bajo custodia en algún centro específico.

Estas acciones buscan contribuir a reducir la incertidumbre de los afectados y garantizar su derecho a recibir información oportuna sobre sus seres queridos.