Congreso de Coahuila podría reforzar seguridad notarial ante uso de IA

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    Congreso de Coahuila podría reforzar seguridad notarial ante uso de IA
    La diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila durante su intervención en la sesión del Congreso del Estado sobre la actualización de la legislación notarial. REDES SOCIALES

La diputada Beatriz Fraustro señaló que existe disposición para incorporar herramientas como sellos digitales a la Ley del Notariado, a fin de validar trámites y prevenir falsificaciones o suplantaciones de identidad

Ante la inquietud de integrantes del gremio notarial por el posible uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar documentos o suplantar identidades, el Congreso del Estado analiza incorporar mecanismos de seguridad a la legislación local para verificar la autenticidad de los trámites.

Según reportes periodísticos a nivel nacional, se han registrado casos donde expedientes presentados ante notarios para diversos trámites habrían sido modificados mediante tecnología avanzada. Sin embargo, en Coahuila el sistema notarial no ha registrado vulneraciones hasta el momento.

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La diputada local Beatriz Fraustro señaló que existe disposición para analizar una propuesta de los notarios y, en su caso, incorporarla al trabajo legislativo que se desarrolla en torno a la Ley del Notariado.

“Obviamente necesitamos blindarlos. Si lo proponen ellos, yo creería que sería una muy buena alternativa para validar los documentos y que precisamente no existiera este tipo de situaciones”, declaró.

$!El pleno de la Legislatura aprobó por unanimidad puntos de acuerdo orientados a la transformación digital y adopción de herramientas tecnológicas.
El pleno de la Legislatura aprobó por unanimidad puntos de acuerdo orientados a la transformación digital y adopción de herramientas tecnológicas. REDES SOCIALES

Explicó que actualmente se mantienen mesas de trabajo con integrantes del gremio notarial, por lo que consideró que la propuesta podría revisarse de manera conjunta.

“Si lo proponen ya como un sello digital o lo proponen ya como algún otro tipo de medida que sea más cautelosa para precisamente evitar todo este tipo de cosas apócrifas, yo recomendaría que es algo excelente que se pudiera usar”, señaló.

$!En el Congreso del Estado se mantienen mesas de trabajo con gremios profesionales para evaluar reformas en materia de certeza jurídica.
En el Congreso del Estado se mantienen mesas de trabajo con gremios profesionales para evaluar reformas en materia de certeza jurídica. REDES SOCIALES

La legisladora reconoció que, debido a que la actual Legislatura se encuentra en su etapa final, el tiempo disponible para concretar modificaciones podría no ser suficiente. Sin embargo, mencionó que podrían establecerse las bases para que estas medidas sean incorporadas posteriormente.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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