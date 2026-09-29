Congreso de Coahuila podría reforzar seguridad notarial ante uso de IA

Ante la inquietud de integrantes del gremio notarial por el posible uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar documentos o suplantar identidades, el Congreso del Estado analiza incorporar mecanismos de seguridad a la legislación local para verificar la autenticidad de los trámites. Según reportes periodísticos a nivel nacional, se han registrado casos donde expedientes presentados ante notarios para diversos trámites habrían sido modificados mediante tecnología avanzada. Sin embargo, en Coahuila el sistema notarial no ha registrado vulneraciones hasta el momento.

La diputada local Beatriz Fraustro señaló que existe disposición para analizar una propuesta de los notarios y, en su caso, incorporarla al trabajo legislativo que se desarrolla en torno a la Ley del Notariado. “Obviamente necesitamos blindarlos. Si lo proponen ellos, yo creería que sería una muy buena alternativa para validar los documentos y que precisamente no existiera este tipo de situaciones”, declaró.

Explicó que actualmente se mantienen mesas de trabajo con integrantes del gremio notarial, por lo que consideró que la propuesta podría revisarse de manera conjunta. “Si lo proponen ya como un sello digital o lo proponen ya como algún otro tipo de medida que sea más cautelosa para precisamente evitar todo este tipo de cosas apócrifas, yo recomendaría que es algo excelente que se pudiera usar”, señaló.

La legisladora reconoció que, debido a que la actual Legislatura se encuentra en su etapa final, el tiempo disponible para concretar modificaciones podría no ser suficiente. Sin embargo, mencionó que podrían establecerse las bases para que estas medidas sean incorporadas posteriormente.