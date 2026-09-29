Lleva PAN a la CNDH caso de bebés fallecidos en el IMSS de Durango

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    Lleva PAN a la CNDH caso de bebés fallecidos en el IMSS de Durango
    Mario Salazar, dirigente estatal del PAN en Durango, se pronunció sobre la queja presentada ante la CNDH por la muerte de cinco recién nacidos. SANDRA GÓMEZ

El dirigente estatal, Mario Salazar, solicitó medidas cautelares y planteó revisar el abasto de medicamentos, equipo e insumos

DURANGO, DGO.- El fallecimiento de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS en Durango llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de que el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Salazar, interpusiera una queja formal para exigir el esclarecimiento de los hechos.

El recurso legal fue promovido este martes en la Oficina Regional de la CNDH, con sede en Torreón, e incluye la solicitud de medidas cautelares en tanto avanzan las indagatorias sobre las muertes ocurridas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

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Salazar señaló que, antes de atribuir responsabilidades al personal médico por una posible negligencia, deben revisarse las condiciones operativas del hospital, incluyendo la disponibilidad de medicamentos, insumos, equipo médico y el cumplimiento de protocolos de higiene y esterilización.

También planteó que las investigaciones no deben centrarse únicamente en médicos y personal de enfermería, luego de que trascendiera una posible línea de investigación por homicidio culposo. Señaló que también debe analizarse el contexto en el que laboraba el personal de salud y si contaba con los recursos necesarios para atender a los recién nacidos.

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Asimismo, cuestionó las condiciones generales del servicio que reciben los derechohabientes del Seguro Social y señaló presuntas deficiencias en el suministro de medicamentos, falta de instrumental y prolongados tiempos de espera para consultas y cirugías.

Finalmente, el dirigente responsabilizó políticamente al Gobierno Federal por las deficiencias estructurales del sector salud y exigió que las investigaciones se profundicen hasta deslindar todas las responsabilidades institucionales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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