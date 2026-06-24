Congreso de Coahuila prevé homologación en movilidad y códigos procesales para finales del 2026

En Coahuila permanecen pendientes diversas adecuaciones legislativas para armonizar el marco jurídico estatal con reformas federales en materia de movilidad y justicia civil y familiar, algunas de las cuales debieron concretarse desde años anteriores. Ante esta situación, el Congreso de la Unión ha exhortado a los congresos locales a homologar sus legislaciones y adecuar sus marcos normativos conforme a las reformas federales vigentes.

Entre los temas pendientes se encuentra la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo plazo de adecuación venció en 2022, así como la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, el cual establece una transición hacia un modelo de justicia oral con mayor uso de herramientas digitales. Al respecto, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Beatriz Fraustro, explicó que estos procesos no se han concretado debido a que aún se encuentran en una fase de revisión técnica y de coordinación institucional con el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal. Indicó que, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la complejidad de su implementación ha requerido una revisión integral de los ajustes necesarios. Añadió que se prevén modificaciones en materias civil, familiar, laboral y procesal, así como en códigos de ética y disposiciones relacionadas con organismos de administración y control. Sin embargo, precisó que los tiempos para la presentación de las iniciativas dependen del propio tribunal.

Respecto a la Ley de Movilidad, señaló que el tema continúa en análisis debido a que implica adecuaciones amplias, que van desde la regulación de nuevas formas de transporte hasta esquemas de control y cultura vial, lo que ha prolongado el proceso de revisión legislativa. Explicó que la armonización en esta materia no ha podido concretarse debido a la creciente complejidad del tema, pues constantemente surgen nuevos elementos que requieren regulación, como los vehículos eléctricos, scooters y motocicletas eléctricas, ampliando así el alcance de la discusión legislativa.

En ese sentido, indicó que el marco normativo ha tenido que ajustarse de manera constante y que, durante el proceso, se incorporan nuevas variables que demandan análisis adicionales, como la regulación de vehículos motorizados de menor tamaño, lo que ha vuelto el trabajo legislativo “cada vez un poco más complejo”. La legisladora estimó que ambos proyectos podrían presentarse para su discusión en el Congreso durante septiembre u octubre, una vez que las iniciativas estén en condiciones de ser sometidas a votación.

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