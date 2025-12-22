Congreso de Coahuila refuerza marco legal contra la extorsión

Coahuila
/ 22 diciembre 2025
    Congreso de Coahuila refuerza marco legal contra la extorsión
    Con esta aprobación se reconoce la extorsión como un delito grave, se establece su persecución y fortalece la atención a las víctimas FOTO: ESPECIAL

Diputados aprobaron por unanimidad reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de Seguridad Pública

El Congreso de Coahuila aprobó por una iniciativa enviada por el gobernador de Coahuila que reforma el Código Penal del estado y la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de homologar el delito de extorsión conforme a la legislación federal y fortalecer su prevención, investigación y sanción.

La propuesta, responde a las reformas federales constitucionales publicadas el pasado 9 de octubre mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia de extorsión. Asimismo, el 28 de noviembre del se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que obligó a las entidades federativas a ajustar su marco normativo.

TE PUEDE INTERESAR: Exhiben presunta extorsión de policías de Sacramento a paisano (video)

La diputada Guadalupe Oyervides explicó que la iniciativa no solo elimina disposiciones del Código Penal para evitar duplicidades, sino que también incorpora cambios que permiten reconocer plenamente la extorsión como delito grave y establecer con claridad las modalidades, procedimientos y autoridades responsables de su persecución.

“¿En qué se traduce para las y los ciudadanos? En lo que nos sucede diariamente, la extorsión vía telefónica, vía WhatsApp, aquellos fraudes que se hacen inclusive ahora que son tan modernos en por paquetería”, señaló.

FORTALECEN EL COMBATE A ESTE DELITO

Entre las reformas aprobadas se reconoce la extorsión simple y agravada como delito grave, se incorpora este ilícito en disposiciones relativas al daño moral y a la reparación del daño, y se derogan artículos del Código Penal para garantizar un criterio uniforme con el marco nacional. Asimismo, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública establece la obligación de implementar una estrategia estatal de prevención y combate a la extorsión, alineada con la estrategia nacional.

Oyervides destacó que uno de los principales avances es que ahora existe una base legal y operativa para investigar este delito, lo que antes limitaba la apertura de carpetas de investigación.

Añadió que la iniciativa contempla penas que van de tres a siete años de prisión, con agravantes según la forma en que se cometa el delito, y subrayó que Coahuila se coloca a la vanguardia al homologar la ley y, al mismo tiempo, fortalecer su capacidad operativa para enfrentar este problema que afecta a la población de manera cotidiana.

Temas


Extorsiones
delitos

Localizaciones


Coahuila

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa.

Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
El alimento clave para ganar músculo

El alimento clave para ganar músculo
Disfruten estas galletas llenas de aroma y sabor, perfectas para acompañar la temporada de posadas.

El jengibre: raíz de fuego, memoria y aroma