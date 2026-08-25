Congreso de Coahuila rinde homenaje a oficial caído en enfrentamiento en Candela

El Congreso de Coahuila rindió un minuto de silencio en memoria del comandante Mauro Flores, oficial de la Policía Estatal que perdió la vida durante un enfrentamiento con civiles armados en el municipio de Candela. Los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad realizaban un recorrido de vigilancia en la zona. De acuerdo con la información proporcionada, civiles armados abrieron fuego contra los agentes, lo que derivó en un intercambio de disparos.

En la agresión, uno de los civiles armados fue abatido y un elemento de la Policía Estatal resultó lesionado por impactos de arma de fuego. Después del enfrentamiento se desplegó un operativo con la participación de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los límites de Coahuila con Nuevo León.

Al conocerse el fallecimiento del comandante, el diputado Antonio Attolini, coordinador de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, solicitó intervenir ante la Comisión Permanente para proponer un homenaje al elemento policial. “Creo que hoy merece que nos dediquemos a reconocer la labor de servicio de un oficial caído de su corporación y también por supuesto de su familia”, expresó el legislador.

Attolini señaló que Flores perdió la vida en cumplimiento de su deber y reconoció su labor en la protección de las familias de Coahuila. También expresó sus condolencias a Héctor Flores, hermano del comandante y subsecretario de Operación Policial. La presidenta de la Mesa Directiva, Edna Dávalos, secundó la propuesta. Los diputados y las personas presentes en el salón de sesiones se pusieron de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Mauro Flores.