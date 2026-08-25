Congreso de Coahuila rinde homenaje a oficial caído en enfrentamiento en Candela

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    Congreso de Coahuila rinde homenaje a oficial caído en enfrentamiento en Candela
    Integrantes de la Mesa Directiva participaron en el minuto de silencio solicitado en memoria del comandante Mauro Flores. REDES SOCIALES

El comandante Mauro Flores perdió la vida durante un operativo de vigilancia en los límites con Nuevo León

El Congreso de Coahuila rindió un minuto de silencio en memoria del comandante Mauro Flores, oficial de la Policía Estatal que perdió la vida durante un enfrentamiento con civiles armados en el municipio de Candela.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad realizaban un recorrido de vigilancia en la zona. De acuerdo con la información proporcionada, civiles armados abrieron fuego contra los agentes, lo que derivó en un intercambio de disparos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/muere-policia-estatal-tras-enfrentamiento-en-candela-gobernador-externa-sus-condolencias-OE23052084

En la agresión, uno de los civiles armados fue abatido y un elemento de la Policía Estatal resultó lesionado por impactos de arma de fuego.

Después del enfrentamiento se desplegó un operativo con la participación de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los límites de Coahuila con Nuevo León.

$!El Congreso reconoció la labor del comandante Mauro Flores, quien murió durante el cumplimiento de sus funciones.
El Congreso reconoció la labor del comandante Mauro Flores, quien murió durante el cumplimiento de sus funciones. REDES SOCIALES

Al conocerse el fallecimiento del comandante, el diputado Antonio Attolini, coordinador de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, solicitó intervenir ante la Comisión Permanente para proponer un homenaje al elemento policial.

“Creo que hoy merece que nos dediquemos a reconocer la labor de servicio de un oficial caído de su corporación y también por supuesto de su familia”, expresó el legislador.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fueron-dos-los-hombres-armados-abatidos-en-candela-eran-originarios-de-otros-estados-AE23057788

Attolini señaló que Flores perdió la vida en cumplimiento de su deber y reconoció su labor en la protección de las familias de Coahuila. También expresó sus condolencias a Héctor Flores, hermano del comandante y subsecretario de Operación Policial.

La presidenta de la Mesa Directiva, Edna Dávalos, secundó la propuesta. Los diputados y las personas presentes en el salón de sesiones se pusieron de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Mauro Flores.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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