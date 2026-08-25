Fueron dos, los hombres armados abatidos en Candela; eran originarios de otros estados

El titular de la Fiscalía informó al mediodía que los hechos ocurrieron la madrugada de este martes, alrededor de las 04:30 horas, cuando tres unidades de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia en los límites del estado y detectaron un vehículo sospechoso.

MONCLOVA, COAH.- Fueron dos civiles armados abatidos, además de un elemento de la Policía Estatal muerto, el saldo del enfrentamiento registrado durante la madrugada de este martes en una zona de brechas y montañosa, alejada de la cabecera municipal de Candela, Coahuila, confirmó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

Los agentes le marcaron el alto al conductor; sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso a las indicaciones y comenzaron a disparar contra las unidades policiales, lo que desató un enfrentamiento.

Tras repeler la agresión, dos de los civiles armados fueron abatidos, mientras que un elemento estatal resultó gravemente herido por impactos de arma de fuego.

Sus compañeros le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron inicialmente hacia Candela, para posteriormente ser llevado a un hospital de Monclova, donde lamentablemente perdió la vida.

El agente estatal fue identificado como Mauro Flores Rodríguez, quien contaba con más de 10 años de servicio dentro de las fuerzas de seguridad y, de acuerdo con el fiscal, era un elemento con amplia experiencia.

Fernández Montañez detalló que en el lugar fueron aseguradas dos armas largas, ponchallantas y el vehículo en el que viajaban los civiles armados, además de que los cuerpos de los dos abatidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

El Fiscal señaló que existe la posibilidad de que un tercer civil viajara en el vehículo y que pudiera encontrarse todavía en las inmediaciones, aunque hasta el momento no se cuenta con su identidad ni con información que confirme su ubicación.

Ante esta posibilidad, las corporaciones de seguridad mantienen recorridos y un operativo de búsqueda en la zona, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina y autoridades de Nuevo León.

Fernández Montañez explicó que el enfrentamiento ocurrió en territorio de Coahuila, en una zona de brechas y montañosa que se encuentra alejada de la cabecera municipal, donde las fuerzas de seguridad mantienen vigilancia permanente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ninguno de los dos civiles abatidos era originario de Coahuila; uno tendría su origen en el Estado de México y el otro en Nuevo León. Sus identidades se mantienen bajo reserva como parte de la carpeta de investigación.

El Fiscal también destacó que desde el primer momento el gobernador Manolo Jiménez Salinas fue informado de lo ocurrido y se activó la coordinación con las fuerzas estatales y federales para reforzar la zona.

Como parte del operativo, se mantiene el sobrevuelo de una aeronave y continúan los recorridos terrestres de la Marina, Guardia Nacional y Defensa, además de la coordinación con las autoridades de Nuevo León.

“Cuando hablamos de blindaje en Coahuila, hablamos de que no se permite que ingrese gente que tiene como finalidad hacerle daño a quienes vivimos en el estado y a nuestras familias”, señaló el Fiscal.

Fernández Montañez envió sus condolencias a la familia del policía estatal fallecido y reconoció la labor de los elementos que diariamente vigilan los límites de Coahuila.