Conquista la gastronomía tradicional el Festival de la Catrina en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Los sabores de la cocina tradicional mexicana se convirtieron en uno de los principales atractivos del Festival de la Catrina, Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, que este sábado mantuvo una importante afluencia de familias y visitantes en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe.

Tamales de distintas variedades, pan de pulque y otros antojitos regionales integran la oferta gastronómica de esta celebración, en la que comerciantes y emprendedores locales encuentran un espacio para promocionar sus productos y generar ingresos.