Conquista la gastronomía tradicional el Festival de la Catrina en Ramos Arizpe
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Tamales, pan de pulque y antojitos regionales atraen a visitantes y generan oportunidades de venta para comerciantes locales
RAMOS ARIZPE, COAH.- Los sabores de la cocina tradicional mexicana se convirtieron en uno de los principales atractivos del Festival de la Catrina, Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, que este sábado mantuvo una importante afluencia de familias y visitantes en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe.
Tamales de distintas variedades, pan de pulque y otros antojitos regionales integran la oferta gastronómica de esta celebración, en la que comerciantes y emprendedores locales encuentran un espacio para promocionar sus productos y generar ingresos.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, además de mantener vivas las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos, este tipo de eventos permite respaldar a los pequeños comerciantes y ofrecer alternativas de convivencia y entretenimiento para las familias.
Señaló que el impulso a la cultura, la gastronomía y el comercio local forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para mantener activos los espacios públicos y generar oportunidades para los emprendedores.
TRADICIÓN Y CONVIVENCIA FAMILIAR
A la oferta gastronómica se suman presentaciones artísticas, música y actividades culturales que dan vida a la Plaza de Armas, donde visitantes de distintas edades disfrutan de un ambiente que combina las expresiones tradicionales con el entretenimiento familiar.
El festival concluirá este domingo 1 de noviembre, por lo que el Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias de Ramos Arizpe y de municipios de la región para asistir y disfrutar de las actividades programadas.