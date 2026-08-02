Consolida Ramos Arizpe su Ruta Estudiantil a casi un año de operación

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- A casi un año de haber iniciado operaciones, la Ruta Estudiantil Gratuita se ha consolidado como uno de los principales programas de movilidad con sentido social en Ramos Arizpe, al registrar más de 60 mil traslados mensuales en beneficio de estudiantes y ciudadanos. El proyecto, puesto en marcha en agosto de 2025, es impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino con el propósito de facilitar el acceso a los centros educativos, reducir los gastos de transporte para las familias y mejorar la conectividad dentro del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este programa representa una inversión directa en la educación, la economía familiar y la movilidad urbana, al ofrecer un servicio que atiende una de las principales necesidades de la población. “Hoy, la Ruta Estudiantil Gratuita demuestra que las políticas públicas bien planeadas generan resultados concretos para las familias. Es un programa que llegó para quedarse y seguir creciendo”, afirmó.

Desde su arranque, la ruta recorre 22 kilómetros por trayecto, conectando colonias, zonas industriales, el primer cuadro de la ciudad y diversos planteles educativos, lo que ha permitido que miles de estudiantes dispongan de una alternativa de transporte gratuita, segura y eficiente para sus traslados diarios.

El Gobierno Municipal destacó que este esquema se ha convertido en una política social que contribuye a disminuir el gasto en transporte de miles de hogares, al tiempo que fortalece las oportunidades para que más jóvenes permanezcan en las aulas. Asimismo, señaló que la Ruta Estudiantil Gratuita se ha posicionado como un referente de innovación en movilidad pública y de coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, reafirmando el compromiso de impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de las familias ramosarizpenses.