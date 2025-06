Consolidan en Cuatro Ciénegas el astroturismo como motor de desarrollo con el proyecto internacional LuNaR

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con la participación entusiasta de promotores turísticos y culturales de la Región Centro-Desierto de Coahuila, concluyó exitosamente el curso formativo del proyecto internacional “Look up Now and Reconnect” (LuNaR), realizado del 26 al 28 de mayo en el Hotel Hacienda 1800 de este municipio.

La iniciativa, impulsada por el Museo del Desierto (Mude) con el respaldo de la Oficina de Astronomía para el Desarrollo (OAD) de la Unión Astronómica Internacional, se enfoca en el astroturismo como una vía para el desarrollo sustentable, la revaloración cultural y la conservación del entorno natural.