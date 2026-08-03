Constellation Brands fortalece infraestructura escolar en Allende

ALLENDE, COAH.- Los programas de apoyo a la educación impulsados por Constellation Brands continúan reflejándose en obras de infraestructura y equipamiento para planteles de la región. En esta ocasión, la Escuela Secundaria Técnica No. 10, en el municipio de Allende, recibió diversas mejoras para fortalecer las condiciones de enseñanza. Los trabajos incluyeron la rehabilitación de sanitarios, la remodelación del laboratorio de Física, la instalación de equipos minisplit y el acondicionamiento de los talleres de carpintería y agricultura, los cuales fueron dotados del material e insumos necesarios para su funcionamiento.

La directora del plantel, Diana Karen Radilla, explicó que es la primera vez que la institución accede a este programa de apoyo, lo que permitió atender necesidades que por años permanecían pendientes. Destacó que el comité encargado de gestionar los recursos recorrió las instalaciones de la escuela para conocer de primera mano las principales carencias y definir las acciones que tendrían un mayor impacto para la comunidad educativa. MEJORAN ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE La directora señaló que las obras representan un beneficio directo para estudiantes y docentes, al ofrecer instalaciones más funcionales y adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y prácticas.

Asimismo, reconoció el respaldo brindado por Constellation Brands para concretar este proyecto, al considerar que este tipo de alianzas contribuyen a elevar la calidad de los espacios educativos y generar mejores condiciones para las actuales y futuras generaciones de alumnos. Con estas acciones, el programa de apoyo educativo de la empresa cervecera continúa ampliando su presencia en la región mediante proyectos enfocados en el mejoramiento de la infraestructura escolar.

Temas

Infraestructura Escuelas

Localizaciones

Coahuila Allende

