Inicia entrega de la Beca Rita Cetina en Coahuila; más de 100 mil familias serán beneficiadas en la entidad

De acuerdo con el coordinador estatal de Becas para el Bienestar en Coahuila, Carlos Rodiles, fueron entregadas 119 mil 273 tarjetas a familias dentro del periodo ordinario, quienes recibirán el depósito entre el 3 y el 14 de agosto, conforme al calendario oficial.

Este lunes inició en Coahuila la dispersión del recurso de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, nivel que se incorpora por primera vez al programa federal con el fin de contribuir a los gastos que enfrentan las familias durante el regreso a clases.

Cada familia beneficiaria recibirá 2 mil 500 pesos por alumno, recurso que podrá destinarse a la compra de útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

No obstante, aún permanecen pendientes 15 mil 112 tarjetas correspondientes al rezago en la entrega, las cuales comenzarán a distribuirse a partir del 4 de agosto, por lo que las familias recibirán el depósito hasta la última semana del mes.

El funcionario explicó que las personas beneficiarias serán convocadas de manera escalonada, de acuerdo con la escuela donde estudian sus hijas e hijos, y las fechas, horarios y sedes de entrega se encuentran disponibles en las redes sociales del funcionario.

La llegada del apoyo coincide con el periodo de mayor gasto para las familias por el regreso a clases. De acuerdo con precios promedio publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de los útiles escolares en Saltillo se incrementó hasta 34 por ciento respecto a 2024.

En algunos casos, las listas de útiles representan un desembolso superior a los mil pesos, sin considerar otros gastos como calzado, mochilas y uniformes escolares, por lo que el apoyo federal busca reducir parte de esa carga económica para los hogares con estudiantes de educación básica.