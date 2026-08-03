Inicia entrega de la Beca Rita Cetina en Coahuila; más de 100 mil familias serán beneficiadas en la entidad

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    Inicia entrega de la Beca Rita Cetina en Coahuila; más de 100 mil familias serán beneficiadas en la entidad
    El apoyo de la Beca Rita Cetina busca aliviar el gasto en útiles, uniformes y otros insumos del próximo ciclo escolar. REDES SOCIALES

Las autoridades prevén concluir la entrega de tarjetas pendientes durante agosto, para que todos los beneficiarios accedan al recurso

Este lunes inició en Coahuila la dispersión del recurso de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, nivel que se incorpora por primera vez al programa federal con el fin de contribuir a los gastos que enfrentan las familias durante el regreso a clases.

De acuerdo con el coordinador estatal de Becas para el Bienestar en Coahuila, Carlos Rodiles, fueron entregadas 119 mil 273 tarjetas a familias dentro del periodo ordinario, quienes recibirán el depósito entre el 3 y el 14 de agosto, conforme al calendario oficial.

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Cada familia beneficiaria recibirá 2 mil 500 pesos por alumno, recurso que podrá destinarse a la compra de útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

No obstante, aún permanecen pendientes 15 mil 112 tarjetas correspondientes al rezago en la entrega, las cuales comenzarán a distribuirse a partir del 4 de agosto, por lo que las familias recibirán el depósito hasta la última semana del mes.

El funcionario explicó que las personas beneficiarias serán convocadas de manera escalonada, de acuerdo con la escuela donde estudian sus hijas e hijos, y las fechas, horarios y sedes de entrega se encuentran disponibles en las redes sociales del funcionario.

La llegada del apoyo coincide con el periodo de mayor gasto para las familias por el regreso a clases. De acuerdo con precios promedio publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de los útiles escolares en Saltillo se incrementó hasta 34 por ciento respecto a 2024.

En algunos casos, las listas de útiles representan un desembolso superior a los mil pesos, sin considerar otros gastos como calzado, mochilas y uniformes escolares, por lo que el apoyo federal busca reducir parte de esa carga económica para los hogares con estudiantes de educación básica.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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