Consume incendio una vivienda tras quedar veladora encendida en Parras

PARRAS, COAH.– Cerca de las 14:00 horas de este ayer martes, se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Aguacates, en la colonia Viñedos de Parras.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado por una veladora que quedó encendida y sin supervisión, lo que provocó que las llamas se extendieran al interior del inmueble.