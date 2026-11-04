Consume incendio una vivienda tras quedar veladora encendida en Parras

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Coahuila
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    Consume incendio una vivienda tras quedar veladora encendida en Parras
    Una sala, una cama y un televisor quedaron destruidos por las llamas. PEDRO PESINA

El siniestro movilizó a Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal; no se reportaron personas lesionadas

PARRAS, COAH.– Cerca de las 14:00 horas de este ayer martes, se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Aguacates, en la colonia Viñedos de Parras.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado por una veladora que quedó encendida y sin supervisión, lo que provocó que las llamas se extendieran al interior del inmueble.

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Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el fuego.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incendio dejó importantes daños materiales. Entre las pertenencias consumidas por las llamas se encuentran una sala, una cama, un televisor y otros muebles que se encontraban dentro de la vivienda.

$!Bomberos acudieron a la colonia Viñedos para controlar la emergencia.
Bomberos acudieron a la colonia Viñedos para controlar la emergencia. PEDRO PESINA

Ante lo ocurrido, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones al utilizar veladoras, velas y velones, evitar dejarlos encendidos sin vigilancia y mantenerlos alejados de cortinas, muebles y otros objetos inflamables.

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