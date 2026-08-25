Continúa boteo del Teletón 2026 en Coahuila; buscan recaudar 3.5 millones de pesos

El boteo del Teletón 2026 arrancó en Coahuila con una meta de recaudación de 3 millones 510 mil pesos, recursos destinados a respaldar la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo. Como parte de la campaña estatal fueron distribuidas 3 mil 150 alcancías, con la participación del mismo número de voluntarios que colaborarán en la captación de donativos en distintos puntos de la entidad.

Las alcancías incorporan además un código QR, mediante el cual las personas pueden realizar aportaciones por transferencia bancaria, como una alternativa a los donativos en efectivo. La colecta en Coahuila forma parte de las actividades rumbo al Teletón 2026, cuyo evento nacional está programado para el próximo 10 de octubre. “POR ESO TE QUIERO, TELETÓN” Este año, la campaña nacional se desarrolla bajo el lema “Por eso te quiero, Teletón”, con historias que buscan mostrar el impacto de la atención y rehabilitación que reciben niñas, niños y adolescentes. Entre las historias difundidas se encuentran las de María Regina y Ana Sofía, quienes reciben atención en un Centro Autismo Teletón, así como Sofía, paciente del CRIT Estado de México.

La estrategia de difusión presenta testimonios relacionados con la discapacidad y el autismo, acompañados por mensajes sobre los avances alcanzados por las familias a partir de la atención recibida. A nivel nacional, la campaña plantea superar una meta de 426 millones 978 mil 716 pesos más un peso, de acuerdo con la información difundida para la edición 2026. BUSCAN MOVILIZAR A MILES DE VOLUNTARIOS En Coahuila, el despliegue de las 3 mil 150 alcancías permitirá ampliar los puntos de recaudación durante las semanas previas al evento nacional. La campaña busca involucrar a ciudadanos y voluntarios en la recaudación de recursos para mantener los servicios de rehabilitación e inclusión que reciben las familias atendidas por Teletón.