Continúa boteo del Teletón 2026 en Coahuila; buscan recaudar 3.5 millones de pesos

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    Continúa boteo del Teletón 2026 en Coahuila; buscan recaudar 3.5 millones de pesos
    Sofía, paciente del CRIT Estado de México, protagoniza una de las historias incluidas en la campaña nacional de este año. CORTESÍA

La campaña contempla la distribución de 3 mil 150 alcancías en el estado rumbo al evento nacional previsto para el 10 de octubre

El boteo del Teletón 2026 arrancó en Coahuila con una meta de recaudación de 3 millones 510 mil pesos, recursos destinados a respaldar la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y autismo.

Como parte de la campaña estatal fueron distribuidas 3 mil 150 alcancías, con la participación del mismo número de voluntarios que colaborarán en la captación de donativos en distintos puntos de la entidad.

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Las alcancías incorporan además un código QR, mediante el cual las personas pueden realizar aportaciones por transferencia bancaria, como una alternativa a los donativos en efectivo.

La colecta en Coahuila forma parte de las actividades rumbo al Teletón 2026, cuyo evento nacional está programado para el próximo 10 de octubre.

“POR ESO TE QUIERO, TELETÓN”

Este año, la campaña nacional se desarrolla bajo el lema “Por eso te quiero, Teletón”, con historias que buscan mostrar el impacto de la atención y rehabilitación que reciben niñas, niños y adolescentes.

Entre las historias difundidas se encuentran las de María Regina y Ana Sofía, quienes reciben atención en un Centro Autismo Teletón, así como Sofía, paciente del CRIT Estado de México.

$!María Regina y Ana Sofía forman parte de la campaña “Por eso te quiero, Teletón”, difundida rumbo a la edición 2026.
María Regina y Ana Sofía forman parte de la campaña “Por eso te quiero, Teletón”, difundida rumbo a la edición 2026. CORTESÍA

La estrategia de difusión presenta testimonios relacionados con la discapacidad y el autismo, acompañados por mensajes sobre los avances alcanzados por las familias a partir de la atención recibida.

A nivel nacional, la campaña plantea superar una meta de 426 millones 978 mil 716 pesos más un peso, de acuerdo con la información difundida para la edición 2026.

BUSCAN MOVILIZAR A MILES DE VOLUNTARIOS

En Coahuila, el despliegue de las 3 mil 150 alcancías permitirá ampliar los puntos de recaudación durante las semanas previas al evento nacional.

La campaña busca involucrar a ciudadanos y voluntarios en la recaudación de recursos para mantener los servicios de rehabilitación e inclusión que reciben las familias atendidas por Teletón.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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