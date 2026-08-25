Urgen aprobación de ley en Coahuila para acompañar a docentes que enfrentan denuncias; analizaron 500 casos

Entre 400 y 500 quejas o denuncias contra maestros fueron identificadas en Coahuila previo a 2024, como parte de un diagnóstico realizado para sustentar la iniciativa de Ley PROTEM, informó la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. La legisladora explicó que algunos de los casos corresponden a acusaciones que posteriormente no son acreditadas durante las investigaciones. Sin embargo, mientras se desarrolla el proceso, los docentes pueden ser retirados de sus funciones y quedar sin acompañamiento jurídico.

Señaló que las acusaciones pueden surgir por situaciones relacionadas con el desempeño de los alumnos, como solicitarles cumplir con sus tareas, preguntar a los padres de familia por sus inasistencias o intervenir ante situaciones de convivencia escolar. Otros casos están relacionados con señalamientos de acoso escolar o sexual. Hernández sostuvo que algunos docentes han enfrentado afectaciones laborales y personales mientras se resuelven las acusaciones. Mencionó el caso de un profesor de educación física que permaneció 200 días en un penal tras ser acusado, así como otro ocurrido a nivel nacional en el que, según relató, un docente se quitó la vida durante el proceso para demostrar su inocencia.

La diputada indicó que algunos procedimientos han concluido con resoluciones favorables para los docentes. Sin embargo, afirmó que cuando se determina que una acusación fue falsa no necesariamente existe una sanción para quien la presentó, debido a que en varios casos se trata de menores de edad. BUSCAN DAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A DOCENTES La Ley PROTEM, explicó, plantea establecer mecanismos de protección para los trabajadores de la educación, así como acompañamiento jurídico durante los procedimientos. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Gobernación del Congreso de Coahuila y Hernández confió en que pueda ser aprobada durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, que comienza la próxima semana.