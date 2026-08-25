Urgen aprobación de ley en Coahuila para acompañar a docentes que enfrentan denuncias; analizaron 500 casos

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    Urgen aprobación de ley en Coahuila para acompañar a docentes que enfrentan denuncias; analizaron 500 casos
    La diputada Magaly Hernández informó que el diagnóstico realizado para impulsar la Ley PROTEM identificó entre 400 y 500 quejas o denuncias contra docentes previas a 2024, algunas de las cuales, señaló, no fueron acreditadas. REDES SOCIALES

La legisladora señaló que algunos señalamientos no fueron acreditados y que la Ley PROTEM busca brindar acompañamiento jurídico a los docentes durante los procesos

Entre 400 y 500 quejas o denuncias contra maestros fueron identificadas en Coahuila previo a 2024, como parte de un diagnóstico realizado para sustentar la iniciativa de Ley PROTEM, informó la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso del Estado.

La legisladora explicó que algunos de los casos corresponden a acusaciones que posteriormente no son acreditadas durante las investigaciones. Sin embargo, mientras se desarrolla el proceso, los docentes pueden ser retirados de sus funciones y quedar sin acompañamiento jurídico.

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Señaló que las acusaciones pueden surgir por situaciones relacionadas con el desempeño de los alumnos, como solicitarles cumplir con sus tareas, preguntar a los padres de familia por sus inasistencias o intervenir ante situaciones de convivencia escolar. Otros casos están relacionados con señalamientos de acoso escolar o sexual.

Hernández sostuvo que algunos docentes han enfrentado afectaciones laborales y personales mientras se resuelven las acusaciones. Mencionó el caso de un profesor de educación física que permaneció 200 días en un penal tras ser acusado, así como otro ocurrido a nivel nacional en el que, según relató, un docente se quitó la vida durante el proceso para demostrar su inocencia.

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La diputada indicó que algunos procedimientos han concluido con resoluciones favorables para los docentes. Sin embargo, afirmó que cuando se determina que una acusación fue falsa no necesariamente existe una sanción para quien la presentó, debido a que en varios casos se trata de menores de edad.

BUSCAN DAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A DOCENTES

La Ley PROTEM, explicó, plantea establecer mecanismos de protección para los trabajadores de la educación, así como acompañamiento jurídico durante los procedimientos.

La iniciativa se encuentra en la Comisión de Gobernación del Congreso de Coahuila y Hernández confió en que pueda ser aprobada durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, que comienza la próxima semana.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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