Continúa proceso de preinscripciones en Coahuila; este martes inicia registro para primaria

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Continúa proceso de preinscripciones en Coahuila; este martes inicia registro para primaria
    A partir de las 9:00 horas de este martes iniciará el registro de preinscripción a primaria en Coahuila, como parte del proceso oficial para el ciclo escolar 2026-2027, informó la Secretaría de Educación Pública. FOTO: CUARTOSCURO
Katya González
Katya González

El trámite se realizará en línea hasta el 13 de febrero por lo que la Sedu llama a madres y padres de familia a llevarlo a cabo en el periodo establecido

La Secretaría de Educación Pública de Coahuila dio a conocer que este martes, a partir de las 9:00 horas se habilitará el registro de preinscripción para el nivel primaria en el estado de Coahuila, como parte del proceso frente al ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el trámite permanecerá disponible hasta el próximo 13 de febrero, por lo que se hizo un llamado a los padres de familia para realizarlo dentro del tiempo establecido.

El proceso puede llevarse a cabo a través del portal inscripciones.org, donde también se encuentra información general y la ubicación de los módulos de atención regional; o bien, mediante la aplicación Preinscripciones Coahuila, compatible con dispositivos Apple y Android.

Para ingresar a primaria, los aspirantes deberán haber concluido el tercer grado de preescolar o contar con seis años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento en el caso de alumnos nacidos en otros estados o en el extranjero, comprobante de domicilio y la CURP, la cual deberá capturarse tal como aparece en la boleta de evaluaciones.

La autoridad educativa informó que, en el caso de gemelos, cuates o hermanos de nuevo ingreso, se realizará una sola solicitud de inscripción con el objetivo de facilitar el proceso y procurar su asignación a la misma escuela. Asimismo, si el aspirante cuenta con un hermano que ya estudia en el plantel al que desea ingresar, será necesario registrar la CURP correspondiente.

Finalmente, se indicó que a partir del 8 de junio estarán disponibles en el portal los resultados de la escuela asignada y del 8 al 19 de junio, los padres de familia deberán acudir a la escuela autorizada para confirmar la inscripción y asegurar el lugar del menor.

