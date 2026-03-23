Continuarán ‘operativos limpia’ en colonias conflictivas de Coahuila los fines de semana

Fue en la última semana, cuando la Fiscalía dio a conocer que durante las últimas cinco semanas, las diversas autoridades de seguridad pública, incluyendo las de la federación, se han dedicado a realizar recorridos en colonias identificadas como puntos de conflicto, con la intención de disminuir la violencia.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández informó que los operativos “Limpia” en las colonias de los diversos municipios del Coahuila continuarán con el objetivo de identificar y atender generadores de violencia en el Estado.

Los operativos que recientemente se enfocaron para Saltillo, en las colonias del oriente, dieron resultados con el hallazgo de 100 generadores de violencia en delitos y faltas administrativas como posesión de narcóticos, consumo ilegal, riñas, alteración del orden público, entre otros.

Al respecto, el Fiscal dijo que estos operativos se volverán permanentes durante por lo menos los fines de semana en las diversas regiones del Estado.

“Se seguirá acudiendo a sectores identificados como de conflicto vecinal los fines de semana. El que se ande portando mal, participe en riñas, es parejo”, dijo.

Señaló que en estos recorridos también se pretende identificar bares o centros nocturnos que vendan alcohol fuera de tiempo e hizo un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones.

“Bares, antros, centros nocturnos. En Coahuila Se deja de vender alcohol a las 02:00 de la mañana, vamos a ser muy contundentes en eso. Es un tema de orden, orden en las colonias, orden en los municipios. Se debe respetar el orden, respetar los reglamentos. Es cero tolerancia”, dijo.