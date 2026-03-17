Contra un cáncer agresivo: piloto coahuilense libra una lucha por sobrevivir

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Contra un cáncer agresivo: piloto coahuilense libra una lucha por sobrevivir
    Marco Antonio Melo Moya requiere de un millón de pesos para seguir recibiendo atención médica contra el cáncer que padece CORTESÍA

Historia marcada por recaídas, cirugías y pérdida laboral impulsa colecta solidaria para financiar tratamientos, insumos y cuidados especializados

Durante más de cinco años, Marco Antonio Melo Moya, piloto aviador de 51 años y padre de tres hijos y quien radica en Coahuila, ha enfrentado un padecimiento poco frecuente y de alta agresividad: el sarcoma de partes blandas. Su diagnóstico se confirmó en 2020, tras detectarse un tumor en el muslo izquierdo, que fue intervenido quirúrgicamente y tratado con radioterapia para reducir el riesgo de reaparición.

Sin embargo, en 2023 la enfermedad regresó en otra zona de la misma extremidad. La progresión del tumor, sumada a diversas complicaciones médicas, obligó a una amputación por encima de la rodilla. La condición no se detuvo: posteriormente fue necesario desarticular la pierna hasta la cadera para intentar contener el avance.

$!La familia impulsa una colecta para cubrir los altos costos médicos derivados de la enfermedad.
La familia impulsa una colecta para cubrir los altos costos médicos derivados de la enfermedad. CORTESÍA

UNA ENFERMEDAD RARA Y DE DIFÍCIL DETECCIÓN

El sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en tejidos blandos como músculos, grasa o vasos sanguíneos, y con menor frecuencia en estructuras como hueso o cartílago. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cerca del 60 por ciento de los casos se desarrollan en las extremidades, particularmente entre la cadera y la rodilla.

Se trata de un padecimiento poco común, ya que representa aproximadamente el 1 por ciento de todos los tumores malignos. Aunque suele asociarse con población infantil, también puede presentarse en adolescentes y adultos.

En México, se estiman alrededor de 10 mil nuevos casos al año, mientras que en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI se atienden entre 6 mil y 7 mil consultas relacionadas con esta enfermedad.

Especialistas advierten que cerca del 50 por ciento de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas, lo que reduce las probabilidades de control prolongado. Uno de los principales riesgos es la metástasis, proceso mediante el cual las células cancerígenas se diseminan a otros órganos, siendo los pulmones uno de los destinos más frecuentes.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Hasta el momento, la colecta registra un avance del 20 por ciento, con el respaldo de 72 personas que han realizado aportaciones.

Familiares y amigos continúan difundiendo la campaña en redes sociales con el objetivo de ampliar su alcance. Las personas interesadas en contribuir pueden hacerlo mediante la plataforma GoFundMe, donde también es posible compartir la iniciativa para sumar más apoyo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mantendra-coahuila-acciones-de-proximidad-social-y-prevencion-durante-semana-santa-EP19611317

METÁSTASIS COMPLICA EL PROCESO

Lejos de ceder, el cáncer continuó su curso. En diciembre de 2025, estudios de control revelaron metástasis pulmonar, con la presencia de cuatro tumores: uno en el pulmón derecho y tres en el izquierdo, lo que agravó significativamente su estado de salud.

El impacto no ha sido únicamente físico. Antes de enfermar, Marco Antonio se desempeñaba como piloto aviador, pero la evolución del padecimiento y los tratamientos lo dejaron fuera del ámbito laboral, generando una presión económica considerable para él y su familia.

$!Debido a la metástasis, a Marco Antonio le fue amputada la pierna izquierda.
Debido a la metástasis, a Marco Antonio le fue amputada la pierna izquierda. CORTESÍA

Ante este escenario, decidió iniciar una campaña de recaudación bajo el nombre “Ayúdame a Seguir la Batalla!!!”, a través de la plataforma GoFundMe, con la meta de reunir un millón de pesos que le permitan cubrir medicamentos, quimioterapias, estudios clínicos y atención médica especializada.

“Esta es una enfermedad muy cara, por lo que solicito su apoyo de acuerdo a su voluntad para poder seguir dando batalla y poder ver a mis hijos graduados y conocer a mis nietos”, expresa en su mensaje.

UNA ENFERMEDAD RARA Y DE DIFÍCIL DETECCIÓN

El sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en tejidos blandos como músculos, grasa o vasos sanguíneos, y con menor frecuencia en estructuras como hueso o cartílago. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cerca del 60 por ciento de los casos se desarrollan en las extremidades, particularmente entre la cadera y la rodilla.

Se trata de un padecimiento poco común, ya que representa aproximadamente el 1 por ciento de todos los tumores malignos. Aunque suele asociarse con población infantil, también puede presentarse en adolescentes y adultos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/ofreceran-colposcopias-sin-costo-para-prevenir-cancer-cervicouterino-en-torreon-BP19610515

En México, se estiman alrededor de 10 mil nuevos casos al año, mientras que en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI se atienden entre 6 mil y 7 mil consultas relacionadas con esta enfermedad.

Especialistas advierten que cerca del 50 por ciento de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas, lo que reduce las probabilidades de control prolongado. Uno de los principales riesgos es la metástasis, proceso mediante el cual las células cancerígenas se diseminan a otros órganos, siendo los pulmones uno de los destinos más frecuentes.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Hasta el momento, la colecta registra un avance del 20 por ciento, con el respaldo de 72 personas que han realizado aportaciones.

Familiares y amigos continúan difundiendo la campaña en redes sociales con el objetivo de ampliar su alcance. Las personas interesadas en contribuir pueden hacerlo mediante la plataforma GoFundMe, donde también es posible compartir la iniciativa para sumar más apoyo.

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