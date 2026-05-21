Convivio familiar termina en sangrienta riña en Parras; dos hombres resultan heridos

Según la familia, se encontraban tomando y conviviendo en un domicilio del Barrio Chino, en la colonia Los Barrios.

La noche de ayer miércoles, cerca de las 20:00 horas, se reportó una fuerte riña al interior de un domicilio, donde padre, hijo y yerno se liaron a golpes, en Parras .

Repentinamente comenzaron a discutir y, en medio del altercado, salió a relucir un cuchillo cebollero. Arturo, de 52 años, resultó con una herida en la espalda, mientras que su hijo, también de nombre Arturo, de 36 años, resultó con lesiones de gravedad; se informó que su estado era grave.

Por su parte, el otro familiar, identificado como Edson, se dio a la fuga. Presuntamente, fue quien inició la trifulca.

Personas que se encontraban en el lugar, al ver el estado en que se encontraba el más lesionado, lo trasladaron al Centro de Salud para que recibiera atención médica oportuna y evitar que se desangrara.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía para tomar conocimiento de los hechos, elaborar el informe correspondiente y custodiar al jefe de familia, quien quedó internado en la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Parras.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron el traslado del Centro de Salud al Seguro Social para brindar una mejor atención al señor Arturo, quien manifestó ser padre del otro lesionado.