Convivio familiar termina en sangrienta riña en Parras; dos hombres resultan heridos

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Coahuila
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    Convivio familiar termina en sangrienta riña en Parras; dos hombres resultan heridos
    Autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer cómo se desarrolló la riña y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados, luego de que uno de los participantes presuntamente huyera del lugar tras el enfrentamiento. PEDRO PESINA

Uno de los presuntos participantes escapó del lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que la Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer los hechos

La noche de ayer miércoles, cerca de las 20:00 horas, se reportó una fuerte riña al interior de un domicilio, donde padre, hijo y yerno se liaron a golpes, en Parras.

Según la familia, se encontraban tomando y conviviendo en un domicilio del Barrio Chino, en la colonia Los Barrios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adulto-mayor-queda-atrapado-en-aparatoso-accidente-en-saltillo-DJ20836665

Repentinamente comenzaron a discutir y, en medio del altercado, salió a relucir un cuchillo cebollero. Arturo, de 52 años, resultó con una herida en la espalda, mientras que su hijo, también de nombre Arturo, de 36 años, resultó con lesiones de gravedad; se informó que su estado era grave.

Por su parte, el otro familiar, identificado como Edson, se dio a la fuga. Presuntamente, fue quien inició la trifulca.

Personas que se encontraban en el lugar, al ver el estado en que se encontraba el más lesionado, lo trasladaron al Centro de Salud para que recibiera atención médica oportuna y evitar que se desangrara.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía para tomar conocimiento de los hechos, elaborar el informe correspondiente y custodiar al jefe de familia, quien quedó internado en la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Parras.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron el traslado del Centro de Salud al Seguro Social para brindar una mejor atención al señor Arturo, quien manifestó ser padre del otro lesionado.

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