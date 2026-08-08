Coronaciones llenan de alegría los espacios del DIF Ramos Arizpe

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    Coronaciones llenan de alegría los espacios del DIF Ramos Arizpe
    Teresita Escalante Contreras acompañó las coronaciones realizadas en los espacios de atención del DIF Ramos Arizpe. CORTESÍA

Durante la semana se realizaron coronaciones y cambios de reina en distintos puntos del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Entre aplausos, abrazos, fotografías y momentos de convivencia, el DIF Ramos Arizpe realizó durante esta semana diversas coronaciones y cambios de reina como parte de las actividades destinadas a las personas adultas mayores del municipio.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, acompañó los festejos realizados en los comedores Blanca Estela y El Mirador, así como en el ejido Paredón y otros espacios donde se brinda atención a este sector de la población.

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Más allá de la ceremonia, las actividades tienen como propósito fortalecer la convivencia entre quienes acuden regularmente a los comedores y centros de atención, donde encuentran espacios para reunirse, conversar y compartir experiencias.

$!Las nuevas reinas compartieron la celebración con familiares, amistades y compañeros de los comedores.
Las nuevas reinas compartieron la celebración con familiares, amistades y compañeros de los comedores. CORTESÍA

Escalante Contreras destacó que cada coronación representa una oportunidad para reconocer la trayectoria de las personas adultas mayores y recordarles el papel que mantienen dentro de sus familias y comunidades.

“Nos gusta verlos contentos, que convivan, que se arreglen para este día y que lo disfruten. Para nosotros no se trata solamente de poner una corona; se trata de recordarles cuánto los queremos, escucharlos y hacerles saber que siguen siendo una parte muy importante de Ramos Arizpe”, expresó.

MÁS QUE UNA CORONA, UN RECONOCIMIENTO

Durante los encuentros, las nuevas reinas recibieron la corona en compañía de familiares, amistades y compañeros, mientras que quienes concluyeron su periodo fueron reconocidas por su participación y recibieron muestras de afecto de los asistentes.

$!Adultos mayores participaron en jornadas de convivencia y reconocimiento organizadas por el DIF Municipal.
Adultos mayores participaron en jornadas de convivencia y reconocimiento organizadas por el DIF Municipal. CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF Municipal convivió con las personas adultas mayores, recorrió las mesas, saludó a las familias y acompañó tanto a las nuevas representantes como a quienes entregaron la corona.

Las actividades permitieron generar momentos de convivencia y reconocimiento, además de fortalecer los vínculos entre los integrantes de los distintos grupos de atención.

Al finalizar cada encuentro, las coronas quedaron como parte de la celebración, pero también las fotografías, las conversaciones y la convivencia entre los asistentes, en jornadas destinadas a reconocer y acompañar a las personas adultas mayores del municipio.

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