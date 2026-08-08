Aves de traspatio fortalecen la producción familiar en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el programa parte de un esquema sencillo: entregar a las familias las primeras aves y el alimento necesario para iniciar la producción de huevo, de manera que puedan desarrollar gradualmente su propio esquema de crianza.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa llevando apoyos a las comunidades rurales mediante el programa Aves de Traspatio, una estrategia que busca fortalecer la producción de alimentos en los hogares y generar, a mediano plazo, una alternativa de ingreso para las familias.

A través de la Dirección de Desarrollo Rural, la estrategia ha llegado a 83 localidades, con la distribución de 31 mil 800 pollitas en beneficio de más de 3 mil 180 familias.

Esta semana, el programa llegó al ejido Cañada Ancha, donde fueron beneficiadas 180 familias, que en conjunto representan alrededor de 507 habitantes. En la comunidad se entregaron mil 800 pollitas Rhode Island Red, destinadas a la producción de huevo, además de 180 bultos de alimento de 25 kilogramos.

Cada familia recibió un paquete con 10 aves y alimento para iniciar la crianza.

PRODUCCIÓN PARA EL CONSUMO Y LA VENTA

Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, explicó que las pollitas son entregadas previamente vacunadas y que el objetivo inicial es que las familias produzcan huevo para su propio consumo.

Sin embargo, señaló que la experiencia de otras comunidades demuestra que el proyecto puede convertirse también en una alternativa para generar ingresos, una vez que las familias logran consolidar su producción.

“Lo que buscamos primero es que tengan huevo para su casa, para su consumo, pero ya tenemos comunidades donde las familias están produciendo y vendiendo huevo”, explicó.