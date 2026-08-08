Aves de traspatio fortalecen la producción familiar en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Aves de traspatio fortalecen la producción familiar en Ramos Arizpe
    Familias del ejido Cañada Ancha recibieron aves y alimento como parte del programa Aves de Traspatio. CORTESÍA

El programa municipal ha distribuido 31 mil 800 pollitas en 83 localidades, con beneficios para más de 3 mil hogares rurales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa llevando apoyos a las comunidades rurales mediante el programa Aves de Traspatio, una estrategia que busca fortalecer la producción de alimentos en los hogares y generar, a mediano plazo, una alternativa de ingreso para las familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el programa parte de un esquema sencillo: entregar a las familias las primeras aves y el alimento necesario para iniciar la producción de huevo, de manera que puedan desarrollar gradualmente su propio esquema de crianza.

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A través de la Dirección de Desarrollo Rural, la estrategia ha llegado a 83 localidades, con la distribución de 31 mil 800 pollitas en beneficio de más de 3 mil 180 familias.

Esta semana, el programa llegó al ejido Cañada Ancha, donde fueron beneficiadas 180 familias, que en conjunto representan alrededor de 507 habitantes. En la comunidad se entregaron mil 800 pollitas Rhode Island Red, destinadas a la producción de huevo, además de 180 bultos de alimento de 25 kilogramos.

Cada familia recibió un paquete con 10 aves y alimento para iniciar la crianza.

PRODUCCIÓN PARA EL CONSUMO Y LA VENTA

Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, explicó que las pollitas son entregadas previamente vacunadas y que el objetivo inicial es que las familias produzcan huevo para su propio consumo.

Sin embargo, señaló que la experiencia de otras comunidades demuestra que el proyecto puede convertirse también en una alternativa para generar ingresos, una vez que las familias logran consolidar su producción.

“Lo que buscamos primero es que tengan huevo para su casa, para su consumo, pero ya tenemos comunidades donde las familias están produciendo y vendiendo huevo”, explicó.

$!Cada una de las 180 familias beneficiadas recibió 10 pollitas Rhode Island Red y alimento para iniciar su crianza.
Cada una de las 180 familias beneficiadas recibió 10 pollitas Rhode Island Red y alimento para iniciar su crianza. CORTESÍA

Las aves cuentan con vacunación contra Newcastle, viruela, bronquitis e influenza aviar. Además, las familias reciben recomendaciones para su alimentación, adaptación y cuidado durante los primeros meses de crianza.

Como parte del esquema de trabajo, los beneficiarios también participan en la construcción o adecuación de sus gallineros, con el propósito de proporcionar a las aves un espacio adecuado y protegido.

Con esta estrategia, el municipio busca que el apoyo trascienda la entrega inicial y permita a las familias desarrollar una actividad productiva en sus propios hogares. La crianza de las aves puede generar alimento para autoconsumo y, conforme aumenta la producción, abrir la posibilidad de comercializar los excedentes.

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