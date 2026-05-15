Corporaciones refuerzan estrategias de seguridad en la Región Centro

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener la tranquilidad en la Región Centro, se llevó a cabo una nueva reunión de las mesas de construcción de paz y seguridad. En ella, distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno trabajaron de manera coordinada para compartir novedades y reforzar estrategias operativas.

La reunión fue encabezada por Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien destacó la importancia de mantener la comunicación constante entre las corporaciones para actuar de manera inmediata ante cualquier situación que pudiera afectar a la ciudadanía.