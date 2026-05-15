Corporaciones refuerzan estrategias de seguridad en la Región Centro
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Autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en una nueva mesa de coordinación para revisar operativos y acciones preventivas
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener la tranquilidad en la Región Centro, se llevó a cabo una nueva reunión de las mesas de construcción de paz y seguridad. En ella, distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno trabajaron de manera coordinada para compartir novedades y reforzar estrategias operativas.
La reunión fue encabezada por Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien destacó la importancia de mantener la comunicación constante entre las corporaciones para actuar de manera inmediata ante cualquier situación que pudiera afectar a la ciudadanía.
Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron información relevante sobre temas de seguridad. Además, analizaron acciones preventivas y operativos que continuarán implementándose en distintos municipios de la región.
Las mesas de coordinación forman parte de las estrategias permanentes para mantener el orden y reforzar la presencia de las autoridades. Con ello, buscan garantizar un entorno más seguro para las familias de la Región Centro de Coahuila.