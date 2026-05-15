Corporaciones refuerzan estrategias de seguridad en la Región Centro

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    Corporaciones refuerzan estrategias de seguridad en la Región Centro
    Autoridades estatales, municipales y corporaciones de seguridad participaron en una nueva reunión de coordinación en la Región Centro de Coahuila. LIDIET MEXICANO

Autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en una nueva mesa de coordinación para revisar operativos y acciones preventivas

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener la tranquilidad en la Región Centro, se llevó a cabo una nueva reunión de las mesas de construcción de paz y seguridad. En ella, distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno trabajaron de manera coordinada para compartir novedades y reforzar estrategias operativas.

La reunión fue encabezada por Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien destacó la importancia de mantener la comunicación constante entre las corporaciones para actuar de manera inmediata ante cualquier situación que pudiera afectar a la ciudadanía.

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Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron información relevante sobre temas de seguridad. Además, analizaron acciones preventivas y operativos que continuarán implementándose en distintos municipios de la región.

Las mesas de coordinación forman parte de las estrategias permanentes para mantener el orden y reforzar la presencia de las autoridades. Con ello, buscan garantizar un entorno más seguro para las familias de la Región Centro de Coahuila.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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