Rescatistas exigen justicia para ‘Bonita’, perrita presuntamente abusada en Monclova

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    Rescatistas exigen justicia para ‘Bonita’, perrita presuntamente abusada en Monclova
    Los manifestantes exigieron que el caso no quede impune. LIDIET MEXICANO

Integrantes de asociaciones protectoras de animales participaron en la movilización

MONCLOVA, COAH.- Con pancartas y consignas de exigencia, ciudadanos y rescatistas independientes se manifestaron en el exterior del Centro de Justicia Penal de Frontera para pedir justicia en el caso de “Bonita”, una perrita que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto mayor en Monclova.

La protesta reunió a integrantes de asociaciones protectoras de animales y personas dedicadas al rescate independiente, quienes aseguraron que este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo sin consecuencias legales.

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Ramiro Flores, rescatista independiente, señaló que la movilización busca visibilizar la violencia que sufren los animales y presionar para que las autoridades actúen conforme a la ley.

“Ya basta de tanta violencia contra estos seres indefensos. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo justicia. Las autoridades se deben a la ciudadanía y esperamos que este caso no quede impune”, expresó durante la manifestación.

El activista comentó que, en su labor como rescatista, ha atendido casos de extrema crueldad animal, situación que, dijo, le ha provocado indignación y dolor.

“Soy la voz de los que no la tienen. He curado y medicado a muchos animalitos que llegan lastimados y duele ver tanta crueldad. Ojalá más personas se sumen a esta causa para detener este tipo de abusos”, agregó.

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Los manifestantes permanecieron a las afueras del recinto judicial mientras se desarrollaba una audiencia relacionada con el caso, en espera de información sobre el avance del proceso legal.

Con carteles en mano y entre consignas de justicia, los asistentes insistieron en que el maltrato animal debe castigarse con firmeza y sin privilegios para las personas responsables.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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