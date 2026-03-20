¡Corre! El 31 de marzo es el último día para que pases por tu credencial de elector

El Instituto Nacional Electoral en Coahuila, informó que, las personas que tramitaron su credencial para votar, tendrán como fecha límite el 31 de marzo para recogerla. De acuerdo con la autoridad electoral, este plazo aplica para quienes realizaron su trámite de inscripción, corrección de datos o cambio de domicilio hasta el 10 de febrero, así como para quienes solicitaron reposiciones hasta el 2 de marzo.

Para facilitar la entrega, los Módulos de Atención Ciudadana han ampliado sus horarios y abrirán también en fines de semana. Por ejemplo, el domingo 22 de marzo operarán en horario especial, y se prevé que los módulos fijos continúen brindando servicio el domingo 29 de marzo. El INE recordó que contar con la credencial vigente es indispensable para poder participar en la jornada electoral del próximo 7 de junio, cuando se renovarán diputaciones locales en la entidad.

VOTO ANTICIPADO En cuanto al Voto Anticipado, el Instituto informó que la modalidad —dirigida a personas con imposibilidad de acudir a las casillas— se llevará a cabo del 18 al 24 de mayo, mediante visitas domiciliarias por parte de personal electoral. Para participar en este esquema, las personas interesadas debieron registrarse previamente, ya que el periodo de solicitud concluyó el pasado 10 de febrero. En febrero también se realizó la entrega de instructivos para la emisión del voto anticipado, tanto a domicilio como en centros de reclusión. Durante esas fechas, se contempló la posible participación de al menos 179 personas en Coahuila bajo esta modalidad.

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