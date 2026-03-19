Termina precampaña de Coahuila con 10 denuncias electorales; la mayoría contra Morena

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Coahuila
/ 19 marzo 2026
    Termina precampaña de Coahuila con 10 denuncias electorales; la mayoría contra Morena
    El IEC precisó que siete de los procedimientos están relacionados con el proceso electoral 2026 en Coahuila. REDES SOCIALES

Las quejas fueron interpuestas entre el 23 de enero y el 20 de marzo, durante el periodo de precampañas

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC), dio a conocer que en lo que va del año, han sido recibidas al menos 10 quejas en contra de figuras políticas y partidos por faltas al código electoral, la mayoría en contra de Morena.

De acuerdo con la autoridad electoral, las 10 quejas que hasta ahora ha recibido la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, se han interpuesto entre el 23 de enero y hasta un día de antes de la conclusión de las precampañas hoy 20 de marzo.

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De este total de procedimientos interpuestos, al menos siete procedimientos están directamente relacionados al proceso electoral 2026 que tendrá su jornada electoral el próximo 7 de junio para la renovación de la legislatura del Congreso Local de Coahuila.

A detalle, la información del IEC indica que la primera denuncia interpuesta en el año fue el 23 de enero y provino del representante de Morena en el INE, Guillermo Santiago, y fue en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien denunció la promoción de un mensaje en redes sociales, donde identificó que el ejecutivo había utilizado la palabra “VOTA”, siendo funcionario público con actuar vigente.

La segunda denuncia se presentó el 27 de enero en contra del diputado de la bancada del PRI, Guillermo Ruiz por un denunciante anónimo quien reportó que el legislador local estaba realizando promoción personalizada y uso de apoyos con fines políticos.

Otra queja no relacionada directamente a este proceso, fue presentada a inicios de marzo, en contra de Morena, desde la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por actos anticipados de precampaña del ciudadano José Miguel Batarse en el proceso 2023-2024 por el ayuntamiento de Torreón.

Las denuncias interpuestas en relación al proceso electoral que se desarrolla actualmente, empezaron desde el primer día del período de precampañas que empezó el 1 de marzo de este año.

ACTOS ANTICIPADOS

Las primeras dos fueron interpuesta por el PAN en contra de actos anticipados de precandidatos de Morena a través de promoción indebida, luego fue interpuesta una más por parte del PRI en contra de Ricardo Mejía Berdeja y el Partido del Trabajo por la sobreexposición de su figura personal y actos adelantados de campaña.

Luego, a raíz de denuncias ante lo local y lo federal, la Comisión del IEC recibió dos denuncias promovidas por MC en contra de Morena, también por actos de promoción indebida a destiempo por parte de los precandidatos del partido.

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Además, Morena interpuso una denuncia más en contra de Julián Eduardo Medrano, del PRI, por violaciones a la normativa electoral en este período, y otro ciudadano interpuso una denuncia particular en contra del precandidato del décimo distrito por la alianza PRI-UDC, por promoción personalizada indebida.

Hasta la fecha, la mayoría de las denuncias se encuentran bajo análisis, mientras que en un procedimiento no se obtuvo seguimiento por falta de presentación, mientras que en otros dos ya hubo un procedimiento especial sancionador y en otro la aplicación de medidas cautelares, últimos dos procedimientos en contra de Morena y el PT, respectivamente.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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