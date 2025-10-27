Correos de México bajo ‘Huelga silenciosa’ en Coahuila: trabajadores exigen mejores condiciones

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Correos de México bajo ‘Huelga silenciosa’ en Coahuila: trabajadores exigen mejores condiciones
    Trabajadores del servicio postal en Coahuila laboran bajo protesta por mejores salarios. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Alrededor de 500 empleados laboran bajo protesta, demandando incrementos salariales, mejores prestaciones y condiciones de trabajo dignas

Cerca de 500 trabajadores del servicio postal en Coahuila han iniciado una “huelga silenciosa”, laborando bajo protesta para exigir mejores condiciones laborales. A pesar de las movilizaciones, el servicio de paquetería se mantiene operativo al cien por ciento.

Juan Gerardo Jiménez Nava, auxiliar de Trabajo en Conflicto, fue el vocero de los empleados, detallando que la principal queja se centra en los salarios que perciben.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Aumentan 39% muertes asociadas a contaminación del aire en 10 años

$!Cerca de 500 trabajadores participan en la huelga silenciosa, mientras el servicio continúa operativo.
Cerca de 500 trabajadores participan en la huelga silenciosa, mientras el servicio continúa operativo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

“Estamos trabajando bajo protesta, siempre poniendo empeño en nuestro trabajo, ya que queremos que las autoridades volteen a vernos”, declaró Jiménez Nava a este medio.

El auxiliar explicó que el sueldo actual que reciben es significativamente menor al mínimo establecido por la ley, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

$!La falta de material de trabajo obliga a los repartidores a conseguir y reparar sus propios recursos.
La falta de material de trabajo obliga a los repartidores a conseguir y reparar sus propios recursos. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

“Nosotros actualmente percibimos una cantidad de 2 mil 323 a 2 mil 334 pesos, cuando el salario mínimo fluctúa entre los 278”, detalló, aludiendo a la falta de un ingreso decoroso.

Jiménez Nava afirmó que el insuficiente salario trae consigo “problemáticas en vivienda, créditos de vivienda muy bajos y prestaciones muy bajas”, afectando su estabilidad económica.

$!Oficinas postales muestran problemas de mantenimiento, incluyendo luz, agua y sanitarios insuficientes.
Oficinas postales muestran problemas de mantenimiento, incluyendo luz, agua y sanitarios insuficientes. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

A la situación salarial se suma la carencia de material de trabajo y el deterioro de los vehículos de reparto. Los empleados deben arreglar y conseguir sus propios recursos.

“Trabajamos con pedacitos de papel, con plumitas. Las motos andan en deplorables condiciones. Los mismos compañeros las tienen que arreglar porque no tenemos un taller”, lamentó el vocero.

$!Los empleados denuncian que el salario actual es menor al mínimo legal establecido.
Los empleados denuncian que el salario actual es menor al mínimo legal establecido. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

El estado de las oficinas postales también es motivo de queja, pues, según el trabajador, muchas de las sedes se encuentran en condiciones de abandono.

“Las oficinas están en deplorables condiciones. Hay lugares donde dan lástima porque no hay un mantenimiento”, señaló, citando problemas de luz, agua y sanitarios insuficientes.

$!Los empleados denuncian que los créditos y prestaciones son insuficientes para cubrir sus necesidades.
Los empleados denuncian que los créditos y prestaciones son insuficientes para cubrir sus necesidades. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Los empleados hacen un llamado a la ciudadanía y a los medios para visibilizar su lucha, con la esperanza de que las autoridades volteen a ver que “el correo existe”.

“Sí, a ver si por medios de ustedes, las autoridades correspondientes voltean a vernos, que volteen a ver que el correo existe, el correo trabaja, el correo tiene mucho trabajo”, concluyó.

Temas


Correo
Salarios
protestas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’