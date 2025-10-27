Correos de México bajo ‘Huelga silenciosa’ en Coahuila: trabajadores exigen mejores condiciones

Cerca de 500 trabajadores del servicio postal en Coahuila han iniciado una “huelga silenciosa”, laborando bajo protesta para exigir mejores condiciones laborales. A pesar de las movilizaciones, el servicio de paquetería se mantiene operativo al cien por ciento. Juan Gerardo Jiménez Nava, auxiliar de Trabajo en Conflicto, fue el vocero de los empleados, detallando que la principal queja se centra en los salarios que perciben. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Aumentan 39% muertes asociadas a contaminación del aire en 10 años

“Estamos trabajando bajo protesta, siempre poniendo empeño en nuestro trabajo, ya que queremos que las autoridades volteen a vernos”, declaró Jiménez Nava a este medio. El auxiliar explicó que el sueldo actual que reciben es significativamente menor al mínimo establecido por la ley, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

“Nosotros actualmente percibimos una cantidad de 2 mil 323 a 2 mil 334 pesos, cuando el salario mínimo fluctúa entre los 278”, detalló, aludiendo a la falta de un ingreso decoroso. Jiménez Nava afirmó que el insuficiente salario trae consigo “problemáticas en vivienda, créditos de vivienda muy bajos y prestaciones muy bajas”, afectando su estabilidad económica.

A la situación salarial se suma la carencia de material de trabajo y el deterioro de los vehículos de reparto. Los empleados deben arreglar y conseguir sus propios recursos. “Trabajamos con pedacitos de papel, con plumitas. Las motos andan en deplorables condiciones. Los mismos compañeros las tienen que arreglar porque no tenemos un taller”, lamentó el vocero.

El estado de las oficinas postales también es motivo de queja, pues, según el trabajador, muchas de las sedes se encuentran en condiciones de abandono. “Las oficinas están en deplorables condiciones. Hay lugares donde dan lástima porque no hay un mantenimiento”, señaló, citando problemas de luz, agua y sanitarios insuficientes.

Los empleados hacen un llamado a la ciudadanía y a los medios para visibilizar su lucha, con la esperanza de que las autoridades volteen a ver que “el correo existe”. “Sí, a ver si por medios de ustedes, las autoridades correspondientes voltean a vernos, que volteen a ver que el correo existe, el correo trabaja, el correo tiene mucho trabajo”, concluyó.