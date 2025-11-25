Crea Estados Unidos un sitio web exclusivo para abordar el combate al gusano barrenador de ganado

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció el lanzamiento del nuevo sitio web unificado screwworm.gov, que concentrará en el vecino país toda la información relativa al combate del gusano barrenador del ganado (GBG).

En virtud del alto riesgo que esta infestación representa para la salud animal y humana, se decidió “centralizar” en dicho portal la información disponible sobre el tema a nivel nacional, “reflejando el esfuerzo de todo el gobierno para combatir esta plaga”, precisó la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Leslie Rollins.

A través de la página del Departamento de Agricultura, la funcionaria expuso que “la administración Trump lidera un esfuerzo gubernamental integral para proteger la industria ganadera de nuestro país del gusano barrenador”.

“Para garantizar una comunicación oportuna y eficaz, este nuevo sitio web unificado... ayudará a nuestras partes interesadas a estar mejor informadas a medida que se disponga de nueva información... Esta es una prioridad de seguridad nacional y cuenta con la plena atención de nuestro equipo”, dijo la secretaria.

Según se puede observar, screwworm.gov ofrece recursos específicos para una amplia gama de interesados, como ganaderos, veterinarios, funcionarios de salud animal, profesionales de la vida silvestre, profesionales de la salud, dueños de mascotas, investigadores, fabricantes de medicamentos y el público en general.

También cuenta con la información más reciente, verificada por el USDA, en relación con casos y actividades de “respuesta en México” y esfuerzos de preparación en Estados Unidos.

Se asienta que la Unidad de Coordinación de Salud Única de EE. UU. para el NWS (gusano barrenador del ganado), codirigida por el USDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento del Interior, “trabaja para garantizar que Estados Unidos esté preparado en caso de que se detecte la plaga”.

El sitio web incluye información de estas agencias asociadas, así como de los siguientes colaboradores: la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Energía, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Estado.

“La producción y dispersión de moscas estériles es fundamental para un programa eficaz de erradicación del gusano barrenador del Nuevo Mundo. El USDA está invirtiendo significativamente en la renovación de instalaciones existentes y la construcción de nuevas en Estados Unidos y México para frenar la propagación del gusano barrenador”.

PRODUCCIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES

Como parte de la información publicada a través del nuevo sitio web, destacan las plantas productoras de moscas estériles que se consolidan en territorio mexicano, estadounidense y centroamericano para contrarrestar al GBG:

Pacora, Panamá. – El USDA y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá gestionan y financian conjuntamente, a través de COPEG, la planta de producción de moscas estériles del GBG. Ahí se producen y dispersan aproximadamente 100 millones de insectos por semana.

Metapa, México. – El USDA está invirtiendo 21 millones de dólares para renovar y convertir una planta de moscas de la fruta en Metapa, México. Una vez terminada, se espera que la planta produzca entre 60 y 100 millones de moscas adicionales por semana. Con el apoyo continuo de expertos del APHIS, México espera que la producción comience en el verano de 2026.

Base Aérea Moore, Texas. – El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos planea la construcción de otra planta de producción de moscas estériles en el sur de Texas, con una capacidad estimada de 300 millones de insectos por semana. Será el único centro productivo en la Unión Americana y trabajará en conjunto con instalaciones en Panamá y México para ayudar a erradicar la plaga y proteger la agricultura estadounidense.

Base Aérea Moore, Texas. – Se construye una planta de dispersión en la Base Aérea Moore, en Edinburg, Texas. Esta instalación, con un costo de 8.5 millones de dólares y que se espera esté prácticamente terminada para finales de 2025, tendrá capacidad para dispersar hasta 100 millones de moscas estériles por semana.

Tampico, México. – En noviembre de 2025, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos inauguró una planta de dispersión de moscas estériles en Tampico, México, la cual permite dispersar la producción por vía aérea en todo el noreste de México, incluyendo Nuevo León.