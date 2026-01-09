La estrategia de desinformación rusa tras la caída de Maduro

Por: Julian E. Barnes En los días transcurridos desde la incursión estadounidense en Venezuela, una red de sitios web de propaganda rusa ha estado promoviendo el mensaje de que los países de América Latina, África y Asia deberían dejar de comprar equipamiento militar estadounidense, según una empresa que rastrea las actividades en línea. Los sitios web, conocidos como “Portal Kombat”, también han dicho que la captura de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, demuestra que Estados Unidos no es fiable y es peligroso.

Un análisis de Alethea, una empresa que rastrea operaciones de influencia, descubrió que los artículos publicados por Sputnik, un medio de comunicación controlado por el Estado ruso, eran amplificados y promovidos rápidamente por la red más amplia de sitios web utilizados por los servicios de seguridad rusos para atacar a Occidente. TE PUEDE INTERESAR: Venezuela inicia liberación de detenidos políticos para ‘consolidar la paz’ La operación militar estadounidense del sábado en Venezuela fue una demostración de la eficacia del armamento militar estadounidense y de la debilidad de las defensas rusas. Se utilizaron aviones F-35 estadounidenses para derribar baterías de defensa antiaérea de fabricación rusa. Lisa Kaplan, directora ejecutiva de Alethea, dijo que Rusia había inventado el concepto de campañas de información y se había entrenado en cómo utilizarlas de manera eficaz para enturbiar los hechos, en este caso para intentar socavar la percepción posterior al ataque de la fuerza del material militar estadounidense y la debilidad del armamento ruso.

“Es un ejemplo de cómo, si no puedes vencer a Estados Unidos en el campo de batalla, derrótalos en el espacio de la información”, dijo Kaplan. “Sembrar la duda sobre los proveedores de defensa estadounidenses es una forma clave de debilitar a Estados Unidos”.

FilterLabs, otra empresa que monitorea el debate en internet, también detectó un aumento de la actividad rusa en Venezuela, ya que las cuentas de Facebook, Instagram y TikTok que han impulsado las narrativas de Moscú en el pasado criticaron inmediatamente la operación y se hicieron eco de las declaraciones de los diplomáticos rusos. Por un lado, el lenguaje promovido por los diplomáticos rusos y la red de Moscú de influencias aliadas en las redes sociales no fue para nada una sorpresa. Las cuentas, los funcionarios rusos y los medios de comunicación afines al gobierno venezolano se han referido a la captura de Maduro como un secuestro y han calificado la operación estadounidense de agresión militar y bandidaje. Pero Jonathan Teubner, director ejecutivo de FilterLabs, dijo que los mensajes cruzados en las redes sociales sugerían una difusión coordinada, señal de una probable operación de influencia rusa. “Los intereses rusos están alineados con el hecho de que Estados Unidos esté empantanado en Venezuela”, dijo Teubner. “Lo que no se ve es una campaña coordinada con un objetivo estratégico claro. Se trata más bien de una campaña disruptiva, el tipo estándar de campaña que Rusia ha hecho tradicionalmente”. TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma haber cancelado la segunda ola de ataques contra Venezuela Rusia y Venezuela han mantenido una estrecha relación diplomática, y Venezuela ha comerciado su petróleo con Rusia. Rusia también proporcionó parte del armamento de defensa antiaérea utilizado por Venezuela, armamento que no pudo brindar protección contra la operación estadounidense.