Crece demanda universitaria en Ramos Arizpe, pero ya no hay espacio

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    Crece demanda universitaria en Ramos Arizpe, pero ya no hay espacio
    La UPRA enfrenta falta de espacios ante el crecimiento de su matrícula y busca construir un nuevo edificio. ARCHIVO

La UPRA adaptó espacios dentro de su plantel ante el aumento de alumnos y la falta de infraestructura

La saturación de espacios en las instituciones de educación superior en Ramos Arizpe ha comenzado a limitar el ingreso de nuevos estudiantes, luego de que universidades locales reportaran haber alcanzado el límite máximo de su capacidad instalada.

Tal es el caso de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), donde las autoridades universitarias confirmaron que, a pesar de registrar cifras récord de nuevos ingresos para el presente ciclo escolar, la falta de infraestructura impidió recibir a un mayor número de aspirantes.

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“De hecho, no recibimos más alumnos por cuestión de espacios en modalidad mixta, pero el Bilingüe e Internacional estamos topados. Es un tema que tenemos años trabajando en eso, en buscar un nuevo edificio que nos hace tanta falta”, señalaron representantes de la UPRA.

Actualmente, la UPRA cuenta con una matrícula superior a los 800 alumnos vigentes, distribuidos en sus diferentes turnos y modalidades, por lo que han tenido que adaptar diversos espacios dentro del plantel para atender la demanda estudiantil.

Ante esta problemática, la institución informó que la gestión de infraestructura depende del fuero federal, por lo que recientemente enviaron la documentación correspondiente para solicitar formalmente la construcción de un nuevo edificio que permita expandir su capacidad.

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), encabezada por el rector Sergio Guadarrama, atraviesa una situación similar derivado del acelerado crecimiento poblacional y la demanda del sector industrial en la Zona Metropolitana de Saltillo.

“Nosotros ya estamos topados en este momento, estamos adecuando laboratorios, pero se llega el momento en que tendremos que apostarle a la modalidad mixta que es educación en línea”, explicó el rector de la UTC, Sergio Guadarrama.

La UTC registró un incremento sustancial en su alumnado, pasando de 2 mil 700 a 4 mil 50 participantes activos, un ritmo de expansión que ha comenzado a sobrepasar la capacidad física de sus instalaciones.

Para no detener el crecimiento de la matrícula y responder a las exigencias industriales con carreras como Electromovilidad y Semiconductores, la UTC impulsará la transición hacia esquemas semipresenciales y virtuales en oferta académica como Gestión Ambiental y Mercadotecnia.

De esta manera, la saturación de infraestructura en Ramos Arizpe refleja cómo el dinamismo industrial de la zona de Coahuila exige una urgente ampliación en la oferta y cobertura de la educación superior regional.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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